8 идей стильных подарков, которые она точно оценит

Приближается 8 Марта, и если вам кажется, что все идеи подарков уже перепробованы, не беда! Мы собрали для вас топ-8 нетривиальных вариантов, которые помогут удивить и порадовать любую девушку. Никаких скучных банальностей – только свежие идеи и приятные эмоции!

Набор скрабов

Что может быть лучше, чем подарить минутку релакса и ухода за собой? Набор из трех скрабов от The Act – это целый арсенал для красоты кожи. Здесь и грейпфрутовый детокс для бодрости, и нежный кокосовый для мягкости, и шоколадный для лимфодренажного эффекта. Идеальный повод устроить домашний SPA-ритуал и побаловать себя!

Набор скраба и баттера для восстановления и питания кожи тела The Act, 1179 ₽

Бьюти-подушка

Просыпаться утром без следов подушки на лице и с ощущением отдохнувшей шеи – не фантастика, а реальность с эргономичной подушкой Omnia! Она сделана так, чтобы минимизировать заломы и морщинки во время сна, а еще отлично поддерживает шею. В розовой наволочке подушка выглядит особенно стильно и нежно.



Подушка Omnia Deepsleep в наволочке из тенселя с маслом чайного дерева от Beauty Sleep, 14 337 ₽

Коврик для йоги и фитнеса

Для тех, кто ценит спорт, заботится о своем теле и планете, коврик ARTMAT HERITAGE станет прекрасным подарком. Он выполнен из экологичных материалов, что делает его не только удобным, но и осознанным выбором. Идеально для занятий йогой, фитнесом или просто для растяжки дома.



Коврик для йоги и фитнеса ARTMAT HERITAGE из экологичных материалов ARTMAT HERITAGE, 5774 ₽



Посуда

Подарок для эстетов и ценителей красивой посуды. Глубокая тарелка Seletti Kintsugi – это настоящее произведение искусства. Выполненная из фарфора, она украшена изящными золотыми деталями и нежным цветочным узором. Такой стильный акцент точно добавит роскоши любой трапезе.

Глубокая тарелка Seletti Kintsugi, 11 533 ₽

Кроссовки

Весна – время для активных прогулок и экспериментов со стилем. Кроссовки Vibram FiveFingers – это необычный и очень модный подарок. Они дарят ощущение "босой" ходьбы, максимально повторяя форму стопы. Для тех, кто любит комфорт, оригинальность и следит за трендами, это будет попадание в самое сердце.





Кроссовки Vibram, 18 560 ₽

Повязка на голову

Ищете что-то для той, кто любит выделяться и не боится экспериментировать со стилем? Повязка на голову от INTENTE – идеальный вариант! С необычными люверсами, карабинами и декоративным ключом, она мгновенно добавит дерзкий и неповторимый штрих в любой образ. Это аксессуар, который притягивает взгляды и подчеркивает индивидуальность.



Повязка "ЧЕРТИ ЧТО" от INTENTE, 3500₽

Аксессуар для волос

Хочется подарить что-то по-настоящему уникальное? Обратите внимание на накосницу от Black form. Эти серебряные цилиндры с загадочными узорами (говорят, там даже турецкий шифр!) – больше, чем просто украшение для волос. Они превращают обычную косу или прядь в нечто магическое, напоминающее древний артефакт. Очень необычно и притягательно.



Накосница Black form, 12 000 ₽

Шкатулка-таблетница

Маленькая, но очень полезная и стильная вещица – шкатулка от ЗАМАНУХА. Она может служить и таблетницей, и картхолдером, и просто местом для хранения всяких мелочей. А яркие принты – в звездочку или горошек – поднимут настроение одним своим видом. Отличный подарок для тех, кто любит порядок и красоту в деталях.



Шкатулка ЗАМАНУХА, 3000 ₽



Надеемся, наш топ-8 вдохновил вас на выбор идеального подарка. Главное – дарите с любовью и вниманием!