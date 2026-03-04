Ксения Собчак заметила сходство своей фотосессии со снимками Беллы Хадид: "Меня копирует"

Ксения Собчак заметила сходство между своей недавней рекламной съемкой и новой кампанией американского бренда с супермоделью Беллой Хадид. Поводом для обсуждения стали визуальные параллели между проектом российского бренда IRNBY и свежей рекламой Miss Sixty.





Месяц назад Собчак стала лицом кампании IRNBY, вдохновленной эстетикой конного спорта. В фотосессии телеведущая предстала в образе современной наездницы: кожаные аксессуары, расклешенные джинсы, куртки оттенков табака и небесно-голубого цвета, а также декоративные элементы, напоминающие наградные розетки. Ключевым визуальным символом проекта стала карусельная лошадь, на которой журналистка позировала в духе ироничной модной постановки. Кампания строилась на контрасте спортивной эстетики и модной игры с образами, подчеркивая идею силы, свободы и легкой самоиронии.





Спустя некоторое время в Сети начали активно распространяться ролики, где пользователи сравнивают эту съемку с новым рекламным проектом Miss Sixty, главной героиней которого стала Белла Хадид. На кадрах супермодель также появляется в ковбойском стиле – в коротких джинсовых шортах, сапогах и облегающих топах, позируя верхом на декоративной лошади в интерьере торгового центра. Общая атмосфера кампании отсылает к эстетике нулевых и американской поп-культуры.





Сходство отдельных элементов – от самой идеи съемки с лошадью до ковбойского настроения и стилистики денима – стало поводом для обсуждений среди пользователей социальных сетей. В своем телеграм-канале Собчак также появились коллажи и сравнения двух проектов.

"Я, конечно, понимала, что я крутая модная штучка, но чтобы меня копировала Белла Хадид? На такой уровень я даже и не рассчитывала", – посмеялась Ксения.





Впрочем, визуальные решения кампаний заметно отличаются по настроению. Если съемка IRNBY с Ксенией Собчак строится на модной иронии и стилистике спортивного гламура, то Miss Sixty с Беллой Хадид делает ставку на ностальгию по эстетике начала 2000-х с подчеркнуто дерзкими силуэтами и сексуализированными образами.