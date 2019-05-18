На кого похож подросший сын Алины Кабаевой

Недавно в сети появилось фото мальчика, который похож на одного известного политического деятеля. Якобы его матерью является известная спортсменка и красавица Алина Кабаева, а отцом не менее знаменитая фигура. Публика утверждает, что на фото у сына нос и глаза точь-в-точь как у папы, а цвет волос как у Алины Кабаевой.

Однако нет подтверждения, что появившееся в сети фото, на котором якобы изображен сын известных людей, не является очередным слухом. Сама Кабаева не прокомментировала ситуацию.

С чего все началось

Алину давно считают любовницей одной из самых влиятельных фигур на политической арене. Газеты ни раз пестрили заголовками о том, что их постоянно видели вместе.

Уже больше десяти лет многие считают их полноценной парой. Влюбленные часто вместе появляются на официальных и светских мероприятиях. А недавно прошли слухи о том, что они поженились. Кто-то считает, что это сплетни, а кто-то думает, что это действительно так.

Правда или ложь?

Одно швейцарское издание «Нойе Цюрихер Цайтунг» сообщило о том, что в марте 2015 года гимнастка стала матерью во второй раз в одной из VIP-клиник. В это же время предполагаемый отец ребенка долго не появлялся на публике. Некоторые даже полагали, что он умер.

Однако нет официальных данных о том, что Алина Кабаева и ее мужчина состоят в браке или имеют общих детей. Никто не может точно утверждать, действительно ли на фото, которое гуляет по просторам интернета, изображен подросший сын известного политического деятеля и знаменитой спортсменки Алины Кабаевой.

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Мальчик как две капли воды похож на отца

На фото, которое шокировало многих, за столом в сером пиджаке сидит мальчик. На вид не старше 10 лет. Его лицо отчетливо и хорошо видно. Некоторые блогеры сравнивают детский снимок политического деятеля и ищут сходства с сыном Кабаевой Алины.

Безусловно, ребенок и предполагаемый отец сильно похожи.

Конечно, публике хотелось бы знать гораздо больше о личной жизни известной пары, поэтому и рождаются сплетни. Но что является выдумкой, а что ложью - остается только гадать.