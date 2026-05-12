44-летняя Сиенна Миллер сообщила о рождении третьего ребенка

44-летняя Сиенна Миллер сообщила о пополнении в семье. Актриса родила третьего ребенка от своего возлюбленного, актера и манекенщика Оли Грина, который моложе ее на 15 лет. Пол и имя малыша пара пока решила не раскрывать.

Знаменитость призналась, что первые дни после родов проходят в привычном для молодых родителей режиме – с бессонными ночами и постоянной усталостью. Однако, по словам Миллер, все сложности меркнут рядом с ощущением абсолютной любви к новорожденному. Сейчас актриса привыкает к жизни в семье из пяти человек.

О беременности Сиенны стало известно около полугода назад, когда она явилась на церемонию Fashion Awards, который проходил в столице Великобритании, в облегающем белом платье, подчеркнувшем округлившийся живот. Для Миллер и Грина это второй общий ребенок: в 2023-м у пары появилась на свет дочь, имя которой они до сих пор не раскрывают публике. Также у артистки есть старшая наследница Марлоу. Отцом девочки является актер Том Старридж.





Роман Сиенны Миллер и Оли Грина начался в 2022 году. Изначально отношения пары активно обсуждали из-за большой разницы в возрасте, однако со временем они стали одной из самых спокойных и закрытых звездных пар. Несмотря на постоянное внимание прессы, актеры редко комментируют личную жизнь и предпочитают не выносить семейные вопросы в публичное пространство.

До отношений с Грином личную жизнь Миллер активно обсуждали, поскольку актриса была помолвлена с Джудом Лоу, пережила несколько расставаний и возвращений к актеру, а позже встречалась не только с Томом Старриджем, но и Бальтазаром Гетти, а также галеристом Лукасом Цвирнером.

После рождения третьего ребенка Сиенна Миллер не покидает профессию. Уже скоро поклонники смогут увидеть актрису в новом фильме Эндрю Бернштейна "Джек Райан: Война привидений". В ленте она появится в роли офицера MI6 Эммы Марлоу. Партнером актрисы по съемочной площадке стал муж Эмили Блант, актер Джон Красински.