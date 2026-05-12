Ксения Собчак показала кадры с Венецианской биеннале 2026

Ксения Собчак стала одной из российских знаменитостей, посетивших 61-ю Венецианскую биеннале современного искусства, которая в этом году проходит под темой In Minor Keys ("В минорных тонах"). Журналистка активно делится кадрами из поездки в соцсетях, показывая прогулки по Венеции, поездки на гондоле и рассказывая о выставочных пространствах.

Прежде всего Собчак посетила российский павильон, который впервые с 2020 года вернулся на биеннале. В 2026-м страну представляет проект "Дерево укоренено в небе" – масштабный музыкальный перформанс с участием почти 40 музыкантов, философов и художников из разных стран, включая Россию, Аргентину, Бразилию, Мали и Мексику. Внутри павильона звучали народные композиции ансамбля "Толока", работал диджей-сет, а гостей встречали цветочные инсталляции и бар с напитками.





Во время визита в российский павильон Ксения Собчак познакомилась с Уиллемом Дефо. Актер посетил биеннале и, по словам телеведущей, они успели пообщаться.

При этом возвращение России сопровождалось напряженной атмосферой и протестами у входа в павильон. Об этом рассказывал и Влад Лисовец, также прилетевший на открытие Венецианской биеннале 2026. По словам стилиста, рядом с павильоном регулярно собирались активисты, а само событие оказалось политизированным.

Ксения Собчак в своем телеграм-канале призналась, что за последние годы атмосфера Венецианской биеннале изменилась. По ее мнению, политика стала неотъемлемой частью мирового арт-процесса.

"Будем жить надеждой, что настоящее искусство переживет все эти бесконечные споры "кто прав, кто виноват и что делать?" – написала телезвезда в своем телеграм-канале.

Журналистка также подробно рассказала о наиболее необычных локациях выставки. Так, в японском павильоне посетителям предлагали взаимодействовать с шестикилограммовыми манекенами младенцев.

"Здесь предлагают перформативный экспириенс – понянчить ребенка или сменить ему памперс. Вот такое размышление о демографическом кризисе от художника Эй Аракава-Нэша, который, кстати, сам недавно стал отцом близнецов", – продолжила Ксения.





Среди фаворитов Собчак также оказался греческий павильон с инсталляцией Escape Room Андреаса Ангелидакиса, объединившей эстетику ночного клуба и древнегреческой мифологии. Также журналистка отметила и скандинавский павильон, где художники размышляют о современности, мифах и кризисе критического мышления.

