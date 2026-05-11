Юрий Башмет высказался о Стинге: "У него голоса нет – "выезжает" за счет владения микрофоном"

Народный артист СССР Юрий Башмет на открытии XVIII Международного музыкального фестиваля в Ярославле высказался о вокальных данных Стинга. При этом маэстро подчеркнул, что сохраняет с британским музыкантом дружеские отношения и уважает его как артиста.

Башмет вспомнил, что познакомился со Стингом во время подготовки концерта в Carnegie Hall, где выступали мировые звезды, включая Эрика Клэптона, Элтона Джона и Стиви Уандера. По словам дирижера, во время репетиции он в шутку предложил исполнителю хита Shape Of My Heart попробовать сыграть на альте, и тот неожиданно продемонстрировал хорошие навыки, что особенно удивило Башмета после известия о джазовом прошлом певца.

Позже музыканты вновь встретились уже в Италии, в тосканском поместье Стинга. Там, как рассказал Башмет, после дружеского ужина гостей попросили устроить импровизированное выступление. Российский музыкант сел за рояль, чтобы аккомпанировать, и именно тогда, по его словам, обратил внимание на особенности вокала артиста.

"После ужина, как водится, гости попросили его исполнить песню, а меня – ему саккомпанировать, а я ни одной песни его не знал. Стинг расстроился, конечно. А потом, когда я сел за рояль, вдруг выяснилось, что у него голоса нет – "выезжает" за счет владения микрофоном. Но зато хороший парень, не курит и не пьет. Мы дружим", – рассказал Юрий Башмет в интервью.

В том же разговоре дирижер противопоставил британского музыканта Ларисе Долиной, особо выделив ее джазовые способности. По мнению Башмета, вокальные возможности певицы значительно глубже того образа, который знаком широкой публике по эстрадным выступлениям.