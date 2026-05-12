Виктория Боня показала экипировку за 200 тысяч рублей для отмененного восхождения на К2

После покорения Эвереста Виктория Боня всерьез готовилась к новой экстремальной цели – восхождению на К2, второй по высоте вершине мира, которую альпинисты называют одной из самых опасных гор планеты. Однако экспедицию, запланированную на лето 2026 года, телезвезде пришлось отменить из-за тяжелой травмы ноги. Несмотря на это, она уже получила новую профессиональную экипировку стоимостью около 200 тысяч рублей и показала ее подписчикам.

В соцсетях телеведущая продемонстрировала ярко-неоновый высотный пуховый комбинезон Kailas и специализированные альпинистские ботинки того же бренда для восхождений выше 8000 метров. Комплект выполнен в кислотно-зеленом оттенке с синими вставками и рассчитан на экстремальные погодные условия. Только стоимость самого комбинезона, согласно данным на официальном сайте бренда, составляет около 1840 долларов, а ботинок – еще примерно 920 долларов.





Несмотря на восторг от новой экипировки, Виктория Боня со слезами на глазах призналась, что решение отказаться от восхождения далось ей тяжело. В апреле во время хайкинга телеведущая серьезно повредила ногу. Позже врачи диагностировали разрыв части двойной связки голеностопа. Из-за травмы знаменитости даже пришлось временно пользоваться инвалидной коляской.

"Наверное, тяжело понять, почему я плачу. В это вложено столько сил, столько желания, столько времени, столько организации своих планов, вообще всего. Это так непросто – организовать свою жизнь, чтобы на два месяца уйти", – отметила Виктория.





По словам звезды соцсетей, она не готова рисковать безопасностью команды и шерпов ради попытки подняться на К2 с незажившей ногой. При этом телеведущая уже заявила, что не отказывается от своей цели окончательно и планирует вернуться к идее восхождения в 2027 году.

При этом Виктория Боня, несмотря на травму, строит другие планы. Живущая в Монако телезвезда решила появиться на Каннском кинофестивале 2026, несмотря на ранние заявления о том, что данное мероприятие – больше не ее уровень.