Маникюр в оттенках мяты: 10 идей для весеннего настроения

Наряду с привычными бледно-розовыми, небесно-голубыми и лавандовыми пастельными оттенками в топ цветов маникюра весны и лета 2026 уверенно ворвалась мята – освежающая и неожиданно универсальная.

В подборке Клео.ру – идеи мятного маникюра, которые подойдут и коротким ногтям, и длинным, и любительницам блеска, и фанаткам необычных сочетаний. Показываем, как носить мяту, чтобы руки выглядели ухоженными, а образ не казался слишком детским.

Прозрачная гладь

Один из самых актуальных вариантов сезона, придуманный корейскими нейл-блогерами, – полупрозрачный мятный маникюр со стеклянной или желейной текстурой. Никаких узоров и страз – только цвет, словно разбавленный водой. На коротких ногтях такой дизайн смотрится особенно аккуратно: полупрозрачность не перегружает, скрадывает мелкие неровности и придает глубину.





Можно добавить еще больше зеркального блеска, нанеся поверх желейного мятного жемчужную втирку. Смотрится волшебно и мигом привлекает внимание!





Яркие узоры

Приближающееся лето – лучшее время для яркого, заметного маникюра, который может стать акцентом любого образа. Например, интересная идея, которая уже завирусилась в сети, – полосатый маникюр в мятных тонах. Можно украсить его рисунками клубники или ломтиков лимона – получится еще более стильно.





Мотивирующие надписи, миниатюрные рисунки на одном или нескольких ногтях – отличная возможность для самовыражения. Если рисовать не получается, можно рассмотреть специальные стикеры с готовыми узорами.

Мятный маникюр в стиле коттеджкор, романтизирующем размеренную сельскую жизнь в гармонии с природой, – нежный и по-настоящему необычный дизайн, который хочется носить как можно дольше.

Мятная аура

Градиентный аура-маникюр снова возвращает свои позиции среди главных летних трендов. Он выполняется при помощи губки и двух или трех оттенков лаков: можно выбрать цвета в одной гамме или сыграть на контрастах.

На самом деле, здесь нет четких правил: для "ауры" на ногтях можно выбрать любую комбинацию оттенков: например, растушевку от розово-фиолетового к зеленому, от сливочно-желтого к мятному или придумать еще более яркие цветовые дуэты.

Градиенты в сочных зеленых оттенках красиво дополняют цветной френч. Для лета и отпуска такой маникюр – идеальный выбор, который подчеркнет легкий загар.

Металлический отблеск

Велюровый эффект на ногтях не остался в архивах осенних трендов, а перекочевал в весенние. Если в холода были актуальны глубокие и темные оттенки, сейчас стоит выбрать магнитные лаки в более нежной палитре – например, мятный, и дополнить цветочным рисунком.

Цветы – беспроигрышное украшение любого маникюра, а на мятном хромированном фоне они смотрятся особенно необычно.

Можно украсить магнитный лак более простыми элементами – объемными ягодами или прозрачными каплями.

Искрящийся ментол

Мятный лак с блестками также будет актуален вплоть до осени, причем не только в маникюре, но и в педикюре. Он самодостаточен без дополнительных украшений и подойдет для однотонного нанесения.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи мятного маникюра, чтобы показать нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!