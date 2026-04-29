Авитаминоз и недостаток витаминов: в чем разница

Авитаминозом часто называют любую усталость, сухость кожи или низкий показатель витамина Д по анализам. Но с медицинской точки зрения это не одно и то же. Вместе с Надеждой Юрьевной Шульпиной, заместителем главного врача, врачом-терапевтом, кандидатом медицинских наук клиники "Олимп Клиник", разбираемся, чем настоящий авитаминоз отличается от гиповитаминоза, когда нужны анализы и почему не стоит назначать витамины себе самостоятельно.

В чем разница между авитаминозом и недостатком витаминов

С точки зрения доказательной медицины термины различаются по степени тяжести и клиническим проявлениям.

Авитаминоз – это тяжелая, клинически выраженная форма недостаточности витамина, критически низкое количество или его полное отсутствие. Такое состояние часто приводит к специфическим заболеваниям с характерными синдромами, например ксерофтальмия и кератомаляция при дефиците витамина A, цинга при дефиците витамина C). То есть, нехватка витамина вызывает тяжелые, часто обратимые, но потенциально опасные нарушения.

Сегодня в развитых странах истинный авитаминоз – редкое явление, встречается только при тяжелых проблемах с всасыванием питательных веществ в тонком кишечнике, голодании. Не каждый низкий уровень витамина – это авитаминоз.

Недостаток витаминов (гиповитаминоз) – более легкая форма: сниженные уровни полезных веществ в крови или тканях без классических синдромов или с неспецифическими симптомами. При таких состояниях появляются неспецифические проявления: повышенная хрупкость костей, иммунодефицит, усталость, но острое заболевание развивается не всегда.

Почему эти понятия часто путают



Путаница возникает из-за того, что нет универсального определения. А еще из-за того, что профилактика дефицита витаминов не стала популярна. В повседневной речи любой низкий уровень витаминов до сих пор называют авитаминозом – так исторически сложилось.



Но на самом деле авитаминоз – это специфическая болезнь, а гиповитаминоз – дефицит, подтвержденный лабораторными показателями и который несет потенциальные риски, но без обязательных признаков заболевания.

Какие симптомы указывают на авитаминоз

Они разные для каждого витамина и появляются только при тяжелом дефиците, который подтвержден клиническими данными и лабораторными порогами.

Например, выраженный дефицит витамина А проявляется поражением глаз, витамина С – кровоточивостью и кровоизлияниями, витамина Д – переломами, витаминов группы В – дерматитами, анемией и деменцией.

Общие симптомы, например усталость, неспецифичны и чаще встречаются при гиповитаминозе. Чтобы поставить диагноз, недостаточно проанализировать жалобы – его нужно подтвердить анализами.

Что указывает на недостаток витаминов

Жалобы, например на усталость, снижение иммунитета, сухость кожи.

Сниженный уровень витамина без классических синдромов, который подтвержден анализами в лаборатории.

Неадекватное потребление по данным моделирования (например, >50% населения по ряду витаминов).

У таких состояний есть риски, например недостаток витамина Д может привести к остеопорозу. Это один из самых часто встречающихся дефицитов в северных регионах.

Но дефицит не требуют экстренной терапии, как авитаминоз. Часто достаточно скорректировать диеты и принимать витаминные добавки по назначению врача.

Кто в группе риска





Пожилые люди (старше 60 лет);

беременные и кормящие женщины;

пациенты с мальабсорбцией (болезнями ЖКТ, после бариатрической хирургии);

вегетарианцы или веганы (они чаще всего сталкиваются с дефицитом витаминов B12 и Д);

те, кто редко бывает на солнце;

пациенты с ожирением;

люди с темной кожей;

люди с хроническими заболеваниями;

те, кто соблюдают строгие диеты.

Как диагностировать и лечить авитаминоз

Сначала нужен клинический осмотр врача, чтобы выявить специфические признаки. Потом – целевое лабораторное исследование, чтобы поставить диагноз. Если он подтвердился, в первую очередь нужно устранить причину – поменять диету или вылечить мальабсорбцию. Потом восполнить дефициты с помощью пероральных и парентеральных препаратов. Но также нужен регулярный мониторинг уровня дефицитов, особенно если человек находится в группе риска.