Елена Крыгина: "Горжусь, что у нас родился многофункциональный бестселлер – кремовый пигмент для макияжа"

Основательница косметического бренда Krygina Cosmetics и владелица салона красоты Елена Крыгина на днях представила вторую книгу о макияже и не только – "О красоте и любви [к себе]: уход за кожей". В отличие от дебютного бестселлера "Макияж", вышедшего почти 10 лет назад, новая книга в нежно розовом оформлении не столько про макияж, сколько про нежность и важность любви к себе. Автор предлагает перелистывать страницы не торопясь, с чашечкой кофе, а может, и с бокальчиком вина.

– Елена, на какую аудиторию в целом с книгой рассчитываете?

– Она буквально для всех: и для юных, для раннего формирования правильных привычек по уходу за собой, и для более взрослых дам, для получения новых практических советов. Я постаралась составить такую структурированную шпаргалку для всех типов кожи, написала ее в формате личного дневника с мыслями и ценностями.

– А одной из главных героинь сделали свою маму.

– И именно она транслирует, как красиво меняться и быть разной, а главное – оставаться довольной собой в любом возрасте. Маме 64, и она выглядит восхитительно! В самом начале книги, в разделе "Генетика", есть наша совместная "соединенная" фотография, по которой наглядно и четко можно увидеть "навигацию" по всем возрастным изменениям кожи. Понимание генетических особенностей своего организма – это уже половина успеха в сохранении молодости.

– Вы сегодня во всем розовом, включая макияж. Розовый – новый красный? А что с красной помадой?

– О да, у меня началась новая "розовая" эра. Задумала эту серию в нежных пастельных оттенках. Знаете, в нежно-розовом нет ничего провоцирующего, категоричного или отрицательного. Это такая, я бы сказала, мягкость по отношению к себе, без резкого "это – да, а это – нет".

А красная помада – она никуда не делась. Чудесные отношения с красными губами. Это как хорошо сидящие джинсы – всегда для них есть повод.

На мой взгляд, красные губы помогают психологически чувствовать себя комфортно в любых некомфортных и стрессовых обстоятельствах, не позволяют превратиться в болото, собирают изнутри (проверено).





Это такой бюджетный и простой инструмент, который всегда работает и который можно женщине включать как суперсилу. В прошлой книге красной помаде было посвящено много глав, и вот сегодня я занимаюсь ее переизданием, обновлением. Время меняется, тренды тоже, но красная помада остается!

– Кстати о трендах. Как специалист можете поделиться, что в моде?

– Правила существенно изменились, и сегодня в тренде так называемый "вирал-эффект". Когда техники макияжа достигают глобальной аудитории за максимально короткое время, быстро распространяясь через социальные сети. Еще совсем недавно мы ориентировались на проходящие Недели моды, на сезонные показы осень-зима, весна-лето. Сегодня скорость настолько увеличилась, что все тренды держаться ну две-три недели, максимум – месяц. Косметика становится максимально многофункциональной, и главная цель – увеличение эффекта при минимальной потере скорости. Мне, как и многим, тоже нравятся многофункциональные продукты, которые решают сразу несколько задач.

– Как создатель собственной косметической линии вы чувствуете существенную конкуренцию? Или после того как многие международные косметические компании ушли с российского рынка, конкуренция стала меньше?

– Российские бренды были и до ухода европейцев, просто сейчас у нас появилось больше шансов попасть в поле видимости потребителя. Постепенно такой стереотип, что "импортное – всегда классное", уходит и покупатель с удовольствием пробует и покупает российскую косметику. Есть клиент, есть его потребности. И кто их закроет – вопрос доверия.

Мы – ценностно-ориентированный бренд. Мы про то, как классно выглядеть, не потратив много времени и денег.

Знаете, у меня всегда была мечта оставить свой след в истории, придумать какой-то свой, новый продукт, что-то изобрести, а не просто заработать. И я горжусь, что у нас родился многофункциональный бестселлер – кремовый пигмент для макияжа, работающий по принципу художественных красок, который можно использовать как подводку, помаду, тени и румяна.

Я как визажист прекрасно понимала, чего нашей индустрии не хватало, и Сoncrete стал, без скромности, революцией. Смешивая его, можно получить самые невероятные оттенки любой плотности. Кроме того, продукт должен был быть максимально безопасным, недаром, что мы разрабатывали его с самыми разными специалистами долгих три года. Вообще, все категории, которые закрывает мой бренд, я лично тестирую и использую на постоянной основе. Все новинки меня полностью устраивают.





– Можете дать какой-нибудь универсальный совет по уходу за собой?

– Главное – прислушиваться к себе, к своему настроению, а не бежать за стремительно меняющимися трендами. Я хочу донести до всех девушек, женщин: это же классно, что мы такие разные, что у нас разные черты лица, что мы меняемся с возрастом, и как здорово не зависеть от чужого мнения, от массовой культуры. Полюбите себя, поймите, что индивидуальность – самое главное и радуйтесь каждому дню. Лучшее время – это сейчас!