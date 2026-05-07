Билли Айлиш впервые вышла на красную дорожку с возлюбленным

Билли Айлиш перестала скрывать отношения с актером Натом Вулфом. Пара впервые вместе вышла на красную дорожку. во время премьеры концертного фильма певицы Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), которая прошла в Лос-Анджелесе 6 мая.

До этого Айлиш и Вулфа уже неоднократно замечали вместе, однако артисты избегали совместных выходов перед фотографами. Слухи об их романе появились еще весной 2025 года после музыкальной премии iHeartRadio Music Awards. Позже папарацци сняли пару во время отдыха в Венеции, а в феврале 2026 года Нат присутствовал рядом с певицей на церемонии "Грэмми", хотя тогда они не позировали как пара.





Концертная лента Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D) посвящена мировому туру певицы в поддержку одноименного альбома 2024 года. Проект Айлиш снимала совместно с режиссером Джеймсом Кэмероном. На премьере также присутствовали брат артистки Финнеас, родители певицы и сам Кэмерон.

Нат Вулф уже давно связан с творчеством Билли Айлиш. Актер снялся в клипе певицы на песню Chihiro, а также вместе с братом Алексом Вулфом выступал на разогреве ее концертного тура. Именно тогда поклонники начали активно обсуждать возможный роман между артистами.

Ранее Билли Айлиш объяснила, почему решила отказаться от пластических операций и косметологических процедур. Слова артистки приводил Клео.ру.