5 главных правил корейского ухода за волосами

Кореянки живут в будущем не только в сфере ухода за лицом. Клео.ру подсмотрел актуальные бьютихаки.

Раньше все говорили про корейский уход за кожей лица – средства с яркими упаковками и необычными формулами, вау-гаджеты. Подход к уходу за волосами в философии K-beauty тоже очень эффективный.

В последнее время все больше людей сталкиваются с раздражением кожи головы, ломкостью волос из-за частых окрашиваний, стайлинга и агрессивного очищения. Такие процедуры мы делали всегда, просто появился накопленный эффект, из-за чего качество прядей стало ухудшаться. Поэтому и привычная схема "помыть голову с кондиционером, а потом нанести маску" перестала работать. Эксперты все больше говорят о состоянии кожи головы, как о микробиоме кожи, – именно оно влияет на качество прядей. На помощь пришла корейская система: по ней нужно сначала стабилизировать состояние кожи головы, а потом сделать длину здоровой и блестящей. 

Ритуал по уходу за кожей головы вместо обычного очищения

В корейском уходе шампунь выбирают не по эффекту очищения, а по состоянию кожи головы после использования.

Если через день появляется жирность или, наоборот, стянутость – формула считается неподходящей. Топ ухода – средства с низким pH. В рутине всегда есть отдельные продукты для очищения кожи головы: энзимные пилинги или легкие скрабы (но не чаще 1 раза в 7-10 дней, чтобы не травмировать дерму). Их используют, чтобы мягко убрать остатки стайлинга и себума, не вызывая раздражения. Более агрессивные средства могут, наоборот, спровоцировать появление сухости или излишней выработки кожного сала.

Например, шампунь бренда HOSA делает пряди гладкими даже без кондиционера. У средства очень экономичный расход, оно не провоцирует зуд и сухость, а еще пахнет дорогим парфюмом – аромат долго остается на волосах, не перебивая ноты парфюма.

У шампуня Clinic Balancing Kerasys нейтральный pH, что предотвращает появление сухости и излишней выработки себума. Семнадцать аминокислот и протеины пшеницы делают волосы ухоженными, а экстракт перечной мяты предупреждает появление перхоти. Особенно эффективно работает для жирной кожи головы и стекловидных волос.

Тоники для кожи головы после мытья

После ухода за длиной в корейской системе появляется отдельный шаг – средства для кожи головы. Это тоники или сыворотки на водной основе, которые наносят по проборам у корней на слегка влажные пряди сразу после мытья, часто курсами в течение 3-4 месяцев. Они дополнительно ухаживают, как и тоники для лица, поддерживая баланс кожи на голове. При этом пряди не становятся слишком тяжелыми или липкими – укладки после сушки получаются подвижными и легкими.

В составах чаще встречаются ниацинамид для контроля выработки себума, пантенол для снижения чувствительности и предотвращения раздражений и кофеин, чтобы вернуть чувство свежести. К примеру, в укрепляющем тонике для кожи головы и волос Head spa root remedy Curly Shyll набор компонентов в составе одновременно успокаивает раздраженную кожу, увлажняет ее и продлевает ощущение свежести. 

А в составе несмываемого тоника для кожи головы TS PREMIUM содержится мощный комплекс из 14 питательных натуральных компонентов. Дополнительно средство мягко защищает пряди от выпадения без агрессивного воздействия.

Меньше агрессивного очищения

Кореянки точно не считают, что нужно промывать "до скрипа". Шампуни с активными компонентами и агрессивным составом могут давать обратный эффект: кожа начинает быстрее жирниться или становится чувствительной. 

Поэтому в корейском уходе чаще выбирают мягкие формулы и регулярный, но деликатный режим мытья. Главные задачи – не перегружать кожу головы и не спровоцировать негативную реакции.

Увлажняющий шампунь с кератином MOISTURIZING SHAMPOO PHILIPP YOUNG насыщает волосы, делая их эластичными и улучшая структуру. В составе нет сульфатов, но средство все равно хорошо пенится. Для лучшего эффекта оставьте шампунь на 1-2 минуты, чтобы пряди стали блестящими.

Формула укрепляющего шампуня для волос Repairing KANS сделана на основе технологии Smooth Small Molecule, которая формирует невесомую защитную пленку и не позволяет влаге испаряться – пряди остаются блестящими и увлажненными. Также ферментированные пребиотики в составе восстанавливают микрофлору кожи головы, обеспечивая комфорт и здоровый рост.

Маски без эффекта утяжеления

В корейском уходе не принято делать уход с плотными текстурами. Вместо тяжелых масел – церамиды, аминокислоты, пептиды. Сразу после мытья может не появиться того самого глянцевого блеска, который обычно дают силиконы и другие компоненты с большими молекулами. У корейских средств нет привычного вау-эффекта, но результат более долгий и стабильный. У таких масок другая задача – они не утяжеляют пряди, а убирают сухость, ломкость и сохраняют естественную подвижность волос.

Маска PLASM PHILIPP YOUNG возвращает блеск длине и работает на уровне основного внутреннего слоя волоса, обеспечивая качественное восстановление. У компонентов в составе низкая молекулярная масса, а значит, они проникают глубже в структуру и дают более выраженный эффект – пряди становятся плотными и блестящими.

Восстанавливающая маска для кожи головы с соком розмарина Cold Brew Rosemary Balancing Scalp Pack Charcoal RATED GREEN работает с базой – укрепляет, питает луковицы и мягко отшелушивает, делая пряди здоровыми, продлевая свежесть (можно не так часто мыть голову).

Укладка – тоже часть ухода

Кореянки делают укладку и всегда выглядят ухоженно, при этом не перегружая пряди стайлингом каждый день. Единственное исключение – термозащита с уходовыми компонентами в составе. Ее наносят перед каждой сушкой, а горячие приборы используют на самых низких температурах (ниже 180 градусов).

А еще в корейском уходе любят многофункциональные средства, например термозащитный спрей TRIE MM SPRAY Lebel. Необычный компонент – экстракт ледяного гриба – не допускает повреждений, 5 увлажняющих компонентов не допускают сухости, а формула хорошо фиксирует укладку и создает устойчивый прикорневой объем.

Вместо плотных лаков и гелей корейские девушки выбирают легкие средства, которые не склеивают пряди и не утяжеляют длину, чаще всего – спреи или сыворотки. Как, например, воду для укладки Trie Tuner Water 0 Lebel, которая создает эффект вуали: пряди становятся мягкими, эластичными. Еще один важный плюс – SPF 25 в составе: скоро лето, важно защищать от солнца не только кожу, но и волосы.

Дарья Сизова

