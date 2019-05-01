Анджелина Джоли и Брэд Питт снова вместе или нет

Последние новости 2019 об Анджелине Джоли и Брэде Питте волнуют поклонников пары уже довольно продолжительное время. Всех фанатов беспокоит – вместе или нет знаменитые на весь мир актеры?

Что произошло за последнее время

Наконец-то спустя долгое время два знаменитых голливудских актера пришли к мировому соглашению. Они долгое время находились в конфликте и при этом делили опекунство над одним из их детей.

Однако за последнее время различные журналы и вестники пестрят известием, что Анджелина Джоли и Брэд Питт снова вместе.

Последние новости 2019 об Анджелине Джоли и Брэде Питте гласят о том, что пара спустя довольно долгое время решила снова сойтись. До недавнего времени голливудские актеры были не только в жесткой конфронтации по отношению друг к другу, но и стремились как можно скорее лишить друг друга возможности больше времени проводить с детьми.

Была ситуация, когда Анджелина пыталась сделать следующее:

оградить бывшего мужа от воспитания детей;

лишить наследства всех, кроме старшего сына.

Однако по истечении нескольких лет после официального объявления о разводе двух знаменитых личностей их снова заметили вместе.

По всей видимости, ради собственных детей они решили снова наладить отношения и вновь соединиться в браке. Однако в настоящее время ситуация является более чем противоречивой, поэтому фанаты пары до сих пор гадают – они вместе или нет?

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Снова заметили вдвоем

Последние новости 2019 об Анджелине Джоли и Брэде Питте уже ознаменовали некоторые изменения в поведении пары.

Как было замечено, Анджелина и Брэд посетили вместе один из офисов в Беверли-Хиллз. В течение нескольких часов пара что-то оживленно обсуждала, а после этого они разошлись по разным сторонам. Не совсем понятно, что именно обсуждали бывшие супруги, однако Питт пребывал в достаточно приподнятой настроении, поэтому даже показал соответствующий знак папарацци.

Он даже не думал скрываться и что-то утаивать. Как позже выяснилось, он с Анджелиной разговаривал по поводу опеки над детьми.

Как оказалось позже, это была далеко не первая их совместная встреча. Бывшую супружескую пару видели снова вместе еще до этого случая. Брэд приходил в дом к Анджелине, чтобы поговорить о совместной с детьми групповой терапии. Как рассказывал потом сам актер, каждый разговор проходил более чем спокойно, и впоследствии звезды все же пришли к общему взаимопониманию.

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По большей мере первые шаги делал именно Брэд, так как он искренне желал, чтобы все нехорошие моменты между ним и Джоли не оказали никакого негативного влияния на их детей. В конечном итоге супругам удалось пойти на мировую. Они примирились, и теперь дети смогут чувствовать себя легче и спокойнее.

До этого была информация о том, что Питт не выплачивает в достаточной мере алименты на детей, к которым обязал его суд. Однако впоследствии эта информация не подтвердилась, поскольку Брэд очень трепетно относится к своим детям.

Что происходит между звездами сейчас

Однако поклонники пары до сих пор не знают точного ответа на вопрос, вместе или нет их любимые звезды.

Действительно, однозначно ответить сейчас на этот вопрос было бы проблематично, так как окончательно супруги не заключили союз. Тем не менее, они решили не ухудшать ситуацию и даже попробовать вернуть ее в прежнее русло, поскольку для них на первом плане стоят именно дети и их благополучие. Даже если сейчас они вместе ради детей, это еще не значит, что они снова не смогут воссоединиться.