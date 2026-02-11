Бритни Спирс продала права на свои песни компании Primary Wave

Сообщается, что соглашение было заключено еще в декабре 2025 года. Сама Бритни Спирс эту новость не комментировала.
Певица Бритни Спирс заключила контракт с лейблом Primary Wave, передав компании права на свой музыкальный каталог. Об этом сообщает The Rolling Stone. В сделку вошли ее самые узнаваемые хиты – от ...Baby One More Time и Oops!... I Did It Again до I’m a Slave 4 U и Lucky.
Соглашение было подписано 30 декабря, однако сумма сделки не разглашается. По информации инсайдеров, ее размер может быть сопоставим с контрактом Джастина Бибера, который в 2023 году продал права на свои песни за сумму около 200 миллионов долларов.
Клип на песнюBaby One More Time. Видео: YouTube/@britneyspears
Компания Primary Wave известна тем, что активно выкупает музыкальные каталоги крупнейших артистов. Ранее она приобрела доли в наследиях Уитни Хьюстон, Боба Марли, Принса, Стиви Никс и The Notorious B.I.G.
Для артистов подобные соглашения становятся способом конвертировать творческое наследие в капитал и избавиться от необходимости самостоятельно управлять правами на музыку. Для компании же это – возможность использовать культовые треки в кино, рекламе и цифровых проектах.
Согласно источникам, сделка Спирс рассматривается как одно из самых заметных соглашений в индустрии за последние годы. Напомним, певица несколько лет назад вернулась в медиа-пространство после многолетней опеки. С 2008 года из-за зависимости от запрещенных веществ и проблем с психическим здоровьем всеми финансовыми делами Бритни занимался отец.