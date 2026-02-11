Бритни Спирс продала права на свои песни компании Primary Wave

Певица Бритни Спирс заключила контракт с лейблом Primary Wave, передав компании права на свой музыкальный каталог. Об этом сообщает The Rolling Stone. В сделку вошли ее самые узнаваемые хиты – от ...Baby One More Time и Oops!... I Did It Again до I’m a Slave 4 U и Lucky.

Соглашение было подписано 30 декабря, однако сумма сделки не разглашается. По информации инсайдеров, ее размер может быть сопоставим с контрактом Джастина Бибера, который в 2023 году продал права на свои песни за сумму около 200 миллионов долларов.