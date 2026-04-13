Джастин Бибер выступил на Coachella и стал самым дорогим хедлайнером

Джастин Бибер впервые за долгое время выступил на фестивале Coachella в Калифорнии. В этом году он стал хедлайнером, представив полноценный сет. По данным индустриальных источников, гонорар артиста превысил 10 миллионов долларов, что стало рекордом для фестиваля. Таким образом, Бибер обошел предыдущих хедлайнеров, включая Бейонсе, Канье Уэст, Леди Гагу и The Weeknd.

Первое выступление вызвало бурную реакцию публики. Артист пел без декораций, подтанцовки и сложной постановки. Большую часть времени он находился на сцене один, исполняя как новые треки, так и старые хиты. Особенно громко зрители подпевали песне Baby, с которой начался его мировой успех.

Часть аудитории восприняла формат как слишком простой и сравнивала шоу с караоке. Однако многие, напротив, отметили атмосферу ностальгии и редкую для крупных фестивалей камерность.

В последние годы Бибер выступал редко: после отмены тура Justice в 2022 году артист взял паузу из-за проблем со здоровьем. Однако сейчас он постепенно возвращается на сцену и недавно выступил на премии "Грэмми".

Поддержку певцу оказала Хейли Бибер, которая приехала на фестиваль вместе с друзьями и командой своего бренда Rhode. Вокруг ее появления быстро сформировался отдельный инфоповод: образы модели и мерч, созданный совместно с Джастином, активно обсуждают в соцсетях.