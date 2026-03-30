Бритни Спирс воссоединилась с сыновьями после ареста за вождение в нетрезвом виде

Долгое время дети певицы не общались с ней. Однако после совершеннолетия сыновья Бритни Спирс стали чаще бывать у матери.
Певица провела время со своими сыновьями, 20-летним Шоном Престоном и 19-летним Джейденом Джеймсом, с которыми в последние годы у нее складывались непростые отношения. Совместный отдых прошел на яхте: артистка опубликовала в соцсетях видео с прогулки.
"Я все еще могу мечтать, ребята", – подписала она публикацию, ограничив возможность комментирования.
Напомним, что сыновья певицы долгое время жили с отцом, Кевином Федерлайном, и практически не общались с матерью на фоне затяжных конфликтов и публичных разногласий. В одном из интервью несколько лет назад они признавались, что для восстановления отношений потребуется время.
Видео: соцсети/@britneyspears
Ситуация начала меняться лишь после их совершеннолетия: братья стали чаще видеться с матерью, а сама Бритни – делиться личными моментами и архивными снимками. По данным источников, сейчас они даже переехали ближе к ней, чтобы наладить контакт.
А накануне Бритни арестовали за вождение в нетрезвом виде. Решения суда по этому делу еще нет, однако сама звезда нулевых, как сообщается, вернулась к программе реабилитации "12 шагов" и посещает встречи в Лос-Анджелесе.