Бритни Спирс задержали в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде

Американскую певицу Бритни Спирс задержали в округе Вентура в штате Калифорния по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел вечером 4 марта. Сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль 44-летней знаменитости около 21:30 по местному времени.

После задержания исполнительницу доставили в отделение, где оформили административные документы. По информации правоохранительных органов, позднее ее отпустили, однако певице предстоит явиться в суд 4 мая. Сообщается, что после произошедшего артистка также удалила свой аккаунт в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещена).

После остановки автомобиля Бритни также успели доставить в медицинское учреждение для проведения анализа крови, который должен был определить уровень алкоголя в организме. Отмечается, что она находилась в машине одна и не получила никаких травм.

Ранее Спирс уже сталкивалась с проблемами, связанными с вождением: в середине 2000-х певица фигурировала в делах о ДТП и нарушениях правил дорожного движения, однако тогда обвинения в итоге были сняты после урегулирования ситуации. Кроме того, осенью прошлого года артистку также замечали в нетрезвом виде за рулем авто.

После окончания 13-летнего опекунства в 2021 году Спирс старается вести более закрытый образ жизни и редко появляется на публике. Последний студийный альбом певицы вышел еще в 2016 году. В последние годы она лишь публикует личные видео и сообщения в социальных сетях.

В начале 2026 года Бритни Спирс также сообщала, что не планирует возвращаться к концертной деятельности в Соединенных Штатах, хотя не исключала возможности выступлений за рубежом. Помимо этого, недавно стало известно о продаже прав на ее музыкальный каталог компании Primary Wave – сделка, по данным СМИ, могла оцениваться примерно в 200 миллионов долларов.