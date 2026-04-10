Лариса Долина рассказала, что помогло пережить ей громкий скандал с квартирой

В январе этого года Верховный суд поставил окончательную точку в громком деле с квартирой Ларисы Долиной, которую она продала Полине Лурье. Служители Фемиды встали на сторону покупательницы и вынудили певицу покинуть недвижимость в Хамовниках. Сейчас исполнительница хита "Погода в доме" живет в съемной квартире.

Несмотря на тяжелый жизненный период, Долина не прекращала работать. Она выступала с концертами, а недавно вернулась и на театральную сцену. В беседе с Клео.ру певица отметила, что именно сцена стала для нее опорой в непростое время.

"Сцена – она и спасет от всего плохого. Во всяком случае, меня. Я пережила, пожалуй, самый страшный период своей жизни, но смогла перевернуть эту страницу. Нашла силы жить дальше, с чистого листа", – рассказала артистка в эксклюзивном интервью Клео.ру.

Сейчас Долина занята в спектакле "Мечты Фемиды", который идет в московском театре "Неформат". В постановке она играет адвоката Нину – героиню, близкую ей по характеру, как отмечает сама артистка. По сюжету, ее персонаж поддерживает подругу и пытается помочь ей справиться с жизненными трудностями. Партнершей Долиной по сцене стала Наталья Бочкарева, с которой, по словам артистки, у них сложился гармоничный творческий дуэт.

Также певица отметила, что обновила свой концертный репертуар и выпустила альбом на виниле.