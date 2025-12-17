Бритни Спирс с оголенной грудью попала в объективы папарацци на курорте в Мексике

В начале декабря Бритни Спирс отправилась в Мексику, чтобы отметить свой 44-й день рождения. Там папарацци запечатлели артистку на территории одного из люксовых курортов в Сан-Хосе-дель-Кабо, где она проводила время в баре отеля, общалась с другими гостями и заказывала коктейли.

Так в Сеть просочилась кадры Daily Mail, на которых легкое зеленое платье с цветочным узором сместилось и оголило грудь певицы. Судя по снимкам, звезда не обратила на это внимания и продолжила отдыхать. Рядом с ней находился мужчина с многочисленными татуировками, которого ранее Спирс называла своим двоюродным братом. Его присутствие также вызвало вопросы у поклонников и журналистов, поскольку пару уже видели вместе несколькими днями ранее на яхте у побережья Баха-Калифорнии.





Также внимание привлекло видео, снятое на территории отеля, где Бритни принимает некую таблетку и запивает ее водой. Природа препарата неизвестна, однако именно этот эпизод стал поводом для новых спекуляций о состоянии певицы. По словам очевидцев, к вечеру ее настроение заметно изменилось: она выглядела рассеянной и уставшей.

Видео: соцсети / @britneyspears

Ранее Бритни Спирс сообщала о травме ноги, полученной во время неудачного сальто на яхте, а также временно деактивировала свою страницу в популярной соцсети на фоне общественного давления и выхода мемуаров ее бывшего мужа Кевина Федерлайна. Несмотря на это, певица вскоре вернулась в соцсети, давая понять, что не намерена отказываться от публичной жизни.