Джиган и Оксана Самойлова планировали пятого ребенка до развода

Рэпер впервые подробно высказался о проблемах в браке.
История расставания Джигана и Оксаны Самойловой обрастает новыми подробностями благодаря их реалити-проекту "Быть Джиганом и Оксаной". В 10-м эпизоде артист впервые детально рассказал о внутренних процессах, которые предшествовали разрыву, и признался, что еще незадолго до кризиса супруги обсуждали пополнение в семье.
По словам рэпера, в период, когда отношения казались стабильными, в семье всерьез задумывались о пятом ребенке. Пара строила планы на будущее, занималась обустройством дома и даже готовила отдельную комнату.
"[Были] планы на 2025 год – это пятый ребенок. Мы хотим, мы строим дом, делаем новую комнату. Мы от души говорили. Но у нас не получается по здоровью", – признался артист.
Со временем, как отметил Джиган, этот процесс начал восприниматься как обязанность, что стало дополнительным фактором напряжения.
Параллельно нарастала общая усталость – от плотного графика, публичного давления и участия в съемках. По мере накопления стресса между супругами усиливалось ощущение дистанции. Оксана Самойлова ранее говорила об эмоциональном выгорании, чувстве одиночества в браке и отсутствии поддержки. В реалити-шоу она признавалась, что внутренне вышла из отношений еще несколько лет назад, продолжая вести отдельную жизнь.
Видео: VK Видео
Джиган, в свою очередь, подчеркнул, что воспринимает происходящее как семейный кризис, а не конфликт двух людей. Он назвал ситуацию общей бедой и заявил о стремлении сохранить уважительное взаимодействие, прежде всего ради детей. При этом артист признал, что участие в проекте стало для него тяжелым опытом и позволило зафиксировать момент, когда диалог между супругами оказался практически невозможен.
"У нас беда. Я ее ни в чем не виню. Сейчас задача – помочь друг другу. Мне помощь не нужна, я справлюсь сам. Но я хочу максимально поддержать ее", – сказал рэпер.
Съемки шоу "Быть Джиганом и Оксаной" начались за несколько месяцев до официального заявления о разводе, которое было подано Самойловой осенью 2025 года. Камеры зафиксировали попытки разговора, взаимные претензии и эмоциональное истощение, которое в итоге привело к решению многодетной матери завершить брак.