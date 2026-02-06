Джиган и Оксана Самойлова планировали пятого ребенка до развода

История расставания Джигана и Оксаны Самойловой обрастает новыми подробностями благодаря их реалити-проекту "Быть Джиганом и Оксаной". В 10-м эпизоде артист впервые детально рассказал о внутренних процессах, которые предшествовали разрыву, и признался, что еще незадолго до кризиса супруги обсуждали пополнение в семье.

По словам рэпера, в период, когда отношения казались стабильными, в семье всерьез задумывались о пятом ребенке. Пара строила планы на будущее, занималась обустройством дома и даже готовила отдельную комнату.

"[Были] планы на 2025 год – это пятый ребенок. Мы хотим, мы строим дом, делаем новую комнату. Мы от души говорили. Но у нас не получается по здоровью", – признался артист.

Со временем, как отметил Джиган, этот процесс начал восприниматься как обязанность, что стало дополнительным фактором напряжения.

Параллельно нарастала общая усталость – от плотного графика, публичного давления и участия в съемках. По мере накопления стресса между супругами усиливалось ощущение дистанции. Оксана Самойлова ранее говорила об эмоциональном выгорании, чувстве одиночества в браке и отсутствии поддержки. В реалити-шоу она признавалась, что внутренне вышла из отношений еще несколько лет назад, продолжая вести отдельную жизнь.



