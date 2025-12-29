Рэпер Джиган о путешествиях по миру: "Неважно, куда ехать, главное - с кем"

В преддверии новогодних праздников Министерство туризма Израиля организовало в одном из московских отелей небольшую дружескую встречу, на которой были не только озвучены цифры туристической статистики (а за 2025 год Израиль посетило более 64 тыс. российских граждан), приоткрыты некоторые нововведения, например, запуск Карты туриста, но и представлен "секретный" гость, амбассадор путешествий по Израилю – Денис Устименко-Вайнштейн, он же известный рэпер Джиган.

На собственном опыте многодетного отца (у пары Оксаны Самойловой и Джигана четверо детей. Старшей дочери Ариэле уже 14 лет, Лее – 10, Майе – 8, а младшему в семье, Давиду, зимой 2025 года исполнилось 5 лет) Джиган отметил безопасность пребывания в стране и поделился приятными воспоминаниями. Вернувшись из поездки в ноябре 2025 года, он уверил, что как отец с малолетним сыном чувствовал себя в Израиле как дома. Мы поговорили с Денисом о любви к путешествиям, спорту и ближайших планах.

– Денис, вас сейчас представили как опытного путешественника, в каких самых, может, экзотических странах вы побывали?

– Ну, из топов, наверное, – Маврикий, Гавайи. Но, пожалуй, самым необычным, необыкновенным путешествием для меня стали Галапагосские острова. Добирался туда через Эквадор, экзотики через край. А, ну еще и Коста-Рика – она, пожалуй, всех "перепрыгнет" по рейтингу. Зацепила своей природой – эту страну называют страной-заповедником: вулканы, джунгли, огромные игуаны, ну и отличный кофе и замечательные пляжи.

Запомнилась Ямайка, где мы отдыхали на курорте Негрил с его 11-километровыми чистейшими пляжами с белым песком и кораллами. Знаете, да, я много где побывал, много моментов, которые уже не забыть.

На Маврикии мне, наконец, удалось поплавать с китами. Это была моя мечта просто. До этого ни разу не удавалось их увидеть, и вот просто чудо. В разных странах мы поисковые экспедиции на них снаряжали буквально, со специальными лодками, лучшими командами… Часами проводили на воде, но никаких китов. У меня от долгожданной встречи осталось видео, которое даже смотреть страшно… Страшно красиво. А на Галапагосских островах мы всей семьей фотографировались с гигантскими черепахами, встречались с дикими дельфинами, которых также давно хотели увидеть.

– Вы занимаетесь дайвингом?

– Я – фридайвер: погружения на задержке дыхания. Еще из водных – очень люблю заниматься серфингом.

– Скажите, а как вы вообще планируете путешествия? Вам кто-то советует или: "Вот я поеду… сюда!"?

– Да, так и происходит. Буквально сажусь, открываю карту мира и смотрю, например, так…… Карибский бассейн… Я люблю необычный отдых – полежать, почилить тоже классно, но поплавать с акулами, попасть в шторм на яхте – это то, что достойно вспомнить холодными зимними вечерами. Иногда поездки совмещаются с работой – так произошло с Испанией, где в замечательном месте Плайя-де-Аро, недалеко от Барселоны, мы снимали клип на песню "Я и Ты" из альбома "Твой выбор". И отдохнули, и поработали.

– А в Израиле часто бываете?

– Впервые приехал сюда как турист лет 20 назад и с тех пор раз 30 был, наверное. Израиль – страна компактная, но подсчитать количество достопримечательностей и невероятных ландшафтов просто нереально. Три моря, пустыни, природные парки, религиозные святыни, старинные и современные города – увидеть все за одну поездку получится с трудом. Для меня Иерусалим – это вообще мое место силы, мне там все нравится – это моя историческая родина. Но родственников нет, знакомых много.

– Какие места понравились сыну?

– Больше всего море. У нас был прекрасный просто пляж, можно даже сказать "дикий" в хорошем смысле. Даже в Турции такого уже нет. Ну и парки развлечений разные ему понравились, океанариум, зоопарк.

– По России есть любимые места?

– Конечно! Я объехал всю Россию. Считаю важным показывать детям разные уголки России, а не только привычные зарубежные курорты. Монте-Роже – красивейшее место Алтая, особенно зимой, весь Краснодарский край, мой любимый Геленджик. Безусловно, Камчатка – горячие источники, вулканы. Карелия… Мы там были осенью. Идеальная природа для уединения, перезагрузки. Прокатились по озерам, поездили верхом на лошадях, даже за грибами в лес ходили, но маловато набрали, на тарелку супа не хватит…

– Что для вас важно в путешествии: достопримечательности, отель?

– Ну, я вообще люблю путешествовать. Считаю, неважно, куда ехать, главное – с кем. С родными людьми – с ними могу поехать куда угодно. Но, конечно, в любой поездке важно и чтобы было что посмотреть, и где остановиться. Отель – безусловно, очень важный фактор в путешествии. Человек, приезжая на отдых, прежде всего хочет расслабиться, поменять обыденную картинку. Появляется время на себя, на свои желания. И для меня лично в отеле важно хорошее питание, рестораны и наличие фитнес-зала, чтобы можно было потренироваться. Как мастер спорта, серебряный призер Европы по кикбоксингу и чемпион по рукопашному бою, я по-прежнему тренируюсь. Считаю, что спорт – это отличная закалка характера и духа.

– Время для отдыха часто находите?

– Сейчас, к сожалению, нет, нечасто. С моим графиком работы и гастролями – скорее совмещаю. Раньше как-то более безответственнее, что ли, к отдыху подходил. Теперь вот тщательнее выбираю. Как говорите, приходится находить на это время.

– Ну вы уже искушенный турист… А куда в ближайшее время собираетесь, если не секрет?

– Как ни странно, я еще не был на острове Самуи, в Таиланде. Может, туда. Вообще, я такие, особо популярные направления оставил для себя "на потом". На те моменты, когда мне лень будет куда-то далеко ехать, ну или на пенсию (смеется).