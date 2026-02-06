Холли Берри подтвердила помолвку с музыкантом Ваном Хантом

Голливудская актриса Холли Берри подтвердила в "Вечернем шоу с Джимми Фэллоном", что обручена с музыкантом Ван Хант, положив конец слухам об их отношениях. Поводом для обсуждений стали ранние заявления актрисы о том, что пара не спешит с формальностями, однако теперь стало ясно: речь шла не об отказе, а лишь об отсутствии конкретной даты свадьбы.

Берри и Хант вместе с весны 2020 года. Их роман начался в разгар пандемии и развивался нетипично для публичных персон: несколько месяцев пара общалась исключительно на расстоянии, прежде чем решиться на первое свидание. Со временем эти отношения актриса стала называть самыми гармоничными в своей жизни – без давления ожиданий и социальных шаблонов.

Предложение руки и сердца, как выяснилось, состоялось еще прошлым летом. Однако обсуждение брака сопровождалось осторожной позицией Берри, за плечами которой три непростых союза и затяжные судебные разбирательства с бывшими партнерами. В разные годы актриса была замужем за бейсболистом Дэвидом Джастисом, музыкантом Эриком Бенетом и актером Оливье Мартинесом. У нее двое детей – дочь Нала и сын Масео.

Хант, в отличие от будущей супруги, ранее был женат лишь однажды, у него есть взрослый сын. Музыкант известен работой на стыке соула, R&B и альтернативного рока и является лауреатом премии "Грэмми". В последние годы он стал для актрисы опорой в период профессиональных и личных испытаний.

В шоу Холли Берри продемонстрировала помолвочное кольцо с крупным бриллиантом. Конкретную дату свадьбы пара пока не называет.