Оксана Самойлова рассказала, после чего решила развестись с Джиганом

Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова рассказала о причинах, которые подтолкнули ее к решению расторгнуть брак с рэпером Джиган. По словам Самойловой, к разрыву привела не одна конкретная ситуация, а накопившееся чувство эмоционального одиночества и отсутствия поддержки со стороны супруга.

За годы совместной жизни пара не раз оказывалась на грани расставания. Самым обсуждаемым кризисом стал период после рождения сына в 2020 году, когда Самойлова осталась фактически одна с детьми, пока муж развлекался. Тогда супругам удалось сохранить семью, однако позже в отношениях вновь появились серьезные трещины, связанные с зависимостями артиста.

Как отмечает Самойлова, решающим моментом стали не прежние конфликты, а равнодушие к тому, что для нее имело большое значение. Блогер болезненно восприняла отсутствие интереса мужа к ее новому проекту – ферме, в которую она вложила много сил и вдохновения. Недостаток вовлеченности и эмпатии стал для нее сигналом, что отношения исчерпали себя. Когда Оксана заявила о намерении развестись, супруг не воспринял ее слова всерьез, посчитав происходящее эмоциональной вспышкой.

"Я показывала Денису фотки [фермы], он даже не смотрел. Он играл в "Дурака" и такой, типа "потом посмотрю". А сюда он приезжал пару раз за все время. Первый раз он приезжал, когда тут уже были построены дороги, вырублен лес, проведен свет, электричество. То есть уже все было построено, и он приехал месяца через два после появления фермы, несмотря на мое безумнейшее вдохновение", – пожаловалась Самойлова журналистам, которых пригласила на ферму.

Вместе с тем Оксана призналась, что хотела бы вновь стать матерью. Ранее блогер рассматривала возможность рождения пятого ребенка в браке, но теперь допускает, что может реализовать это желание уже в новых отношениях. Несмотря на текущий разрыв, многодетная мать не исключает, что при изменении обстоятельств и взрослении супруга примирение теоретически возможно.



