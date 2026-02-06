Мерил Стрип исполнит роль Джони Митчелл в новом байопике Кэмерона Кроу

Проект станет результатом многолетней работы режиссера Кэмерона Кроу, известного по картинам "Джерри Магуайер", "Ванильное небо" и "Почти знаменит". По данным продюсера Клайва Дэвиса, слухи о возможной экранизации ходили еще с 2024 года, но лишь теперь они получили официальное подтверждение.

Легендарная Мерил Стрип готовится воплотить на экране не менее легендарную фигуру – канадскую певицу и поэтессу Джони Митчелл. Как сообщает The Rolling Stone, актриса сыграет главную роль в предстоящем биографическом фильме, посвященном жизни и творчеству обладательницы двенадцати премий "Грэмми".

Джони Митчелл. Видео: соцсети/@jonimitchell

Кроу работает над сценарием уже четыре года, и все это время консультировался с самой Митчелл, с которой его связывает близкая дружба. По словам режиссера, фильм будет снят "с ее голоса и с ее взгляда на собственную жизнь", что придаст истории почти документальную глубину.

На роль молодой Джони рассматривалась Аня Тейлор-Джой, однако пока ее участие не подтверждено. Известно лишь, что создатели стремятся показать эволюцию Митчелл – от фолк-певицы, выступавшей в кофейнях Торонто, до одной из ключевых фигур музыкальной сцены 1970-х.

Напомним, Джони Митчелл – один из символов интеллектуального фолка и автор культовых альбомов Blue, Hejira и Court and Spark. В этом году она вновь оказалась в центре внимания – артистка получила очередную "Грэмми", спустя почти шесть десятилетий после выхода своего первого альбома.