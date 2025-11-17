Оксана Самойлова назвала причину развода с Джиганом

Оксана Самойлова впервые откровенно высказалась о причинах развода с рэпером Джиганом (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн). В интервью блогер призналась, что решение расстаться не связано с изменами, как предполагали многие поклонники.

"Нет, ничего такого не было. Я просто устала", – отметила Самойлова, отвечая на вопрос журналистов.

По данным СМИ, заявление о расторжении брака Оксана подала 6 октября. Сейчас суд дал супругам время на примирение, однако, по словам блогера, это лишь формальность: обручальное кольцо она уже сняла, а ее приоритеты изменились.

"Дети счастливы, они живут и тут, и там. К ним теперь больше внимания, чем раньше, и это главное. Сейчас я ничего не хочу – ни отношений, ни нового романа. Просто хочу время для себя, чтобы понять, кто я и что мне действительно интересно", – поделилась звезда.

Известно, что в последнее время Оксана проводит больше времени с детьми и матерью. Джиган также старается активно участвовать в жизни семьи. "Коза Мими осталась со мной", – с улыбкой уточнила Самойлова, отметив, что даже бытовые вопросы они с бывшим мужем решают спокойно.

Пара была вместе более 10 лет и воспитывает четверых детей. За эти годы они неоднократно переживали кризисы, но в этот раз, судя по словам Оксаны, история действительно подошла к финалу.