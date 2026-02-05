Ксения Собчак стала лицом новой конной коллекции бренда IRNBY

Специально для IRNBY Ксения Собчак снялась в фотосессии в стиле жокейской эстетики, представив коллекцию, вдохновлённую образом современной наездницы.

44-летняя Ксения Собчак представила рекламную кампанию российского бренда IRNBY, посвятившего новую коллекцию эстетике конного спорта. Журналистка, известная любовью к экспериментам с образом, примерила на себя роль современного жокея.

Ксения Собчак. Фото: соцсети/@irnby.store

В съемке, вдохновленной жокейской классикой, Собчак позирует в куртках оттенков табака и неба, украшенных розетками, а также в кожаных чапсах, клешах и винтажных аксессуарах. Кампания, по словам представителей бренда, отражает философию коллекции – сочетание силы, элегантности и самоиронии.

Ксения Собчак. Фото: соцсети/@irnby.store

Интернет отреагировал мгновенно: публикацию назвали "постмодернистским произведением искусства". Комментарии варьируются от восторженных до откровенно восхищенных: "Историческое!", "Это настолько на острие, что аж больно от стиля и самоиронии!".

Новый образ Собчак стал активно обсуждаться и за пределами модного контекста. Пользователи отметили заметное изменение внешности телеведущей: многие предположили, что она могла прибегнуть к пластической хирургии. Сама Ксения слухи не комментировала, однако ранее признавалась, что действительно похудела.

Ксения Собчак. Фото: соцсети/@irnby.store

Бренд IRNBY, основанный инфлюенсером Анастасией Мироновой в 2016 году, за последние годы закрепил за собой репутацию одной из самых обсуждаемых российских марок. Его проекты нередко сопровождаются резонансом – так, прошлогодняя коллаборация бренда вызвала бурные дискуссии из-за визуального оформления кофейных стаканов, которое пользователи сочли провокационным. На них красовалось изображение женщины с раскрытым ртом, и многие решили, что картинка имеет сексуальный подтекст.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

