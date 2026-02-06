Стендап-комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Стендап-комику Нурлану Сабурову закрыт въезд в Россию до 2076 года. Как сообщает SHOT, артиста задержали ночью в аэропорту Внуково после прилета из Дубая, где он находился на съемках рекламной кампании автомобильного бренда.

По данным источников, во время паспортного контроля 34-летнего комика отвели в отдельную комнату и вручили официальное уведомление о запрете на въезд. Причины решения пока не уточняются.

В последние месяцы Сабуров уже сталкивался с отменой своих концертов в России – выступления в Екатеринбурге, Омске, Рязани, Обнинске и других городах были сняты с афиши под формулировкой "непреодолимые обстоятельства". Организаторы заявили, что средства за билеты будут возвращены зрителям в течение 180 дней.

Напомним, ранее в мае 2025 года артист уже попадал в новости – тогда его задержали в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства. Несмотря на это, Сабуров продолжал жить на несколько стран. В его собственности, по данным СМИ, находится коттедж в Подмосковье стоимостью около 115 миллионов рублей.

Пока сам Нурлан Сабуров ситуацию не комментировал. Его представители также не делали официальных заявлений.