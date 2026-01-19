Развод Джигана и Оксаны Самойловой отложен после спора о брачном договоре

Очередная попытка официально расторгнуть брак блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана завершилась безрезультатно. Суд вновь отказался удовлетворить заявление о разводе, приостановив процесс из-за дополнительного иска со стороны артиста. Супруги лично на заседании не присутствовали – их интересы представляли адвокаты.

Причиной очередной паузы стало требование Джигана признать брачный договор недействительным. Документ был подписан в 2020 году, в период, который сторона музыканта называет для него крайне уязвимым. По мнению защиты, тогда артист находился в сложном психоэмоциональном состоянии, а условия соглашения могли быть для него неблагоприятными и несоразмерными.

Согласно положениям контракта, все имущество, приобретенное в браке, включая недвижимость и единственное жилье, в случае развода переходит в собственность Самойловой. Представители рэпера настаивают, что совокупность обстоятельств подписания договора нарушает баланс интересов сторон. Рассмотрение этого вопроса будет вынесено в отдельное производство в Савеловском суде, дата заседания пока не определена.

Самойлова подала заявление о расторжении брака осенью 2025 года. Суд ранее предоставил супругам срок для примирения, однако, по информации представителей блогера, за отведенное время ситуация не изменилась. Примирение между сторонами достигнуто не было, и Оксана по-прежнему намерена довести процесс до конца.

Пара состоит в отношениях с 2010 года и официально оформила брак в 2012-м. У Оксаны Самойловой и Джигана четверо детей. Это уже не первая попытка развода: в 2020 году супруги также находились на грани расставания, однако тогда семья сохранилась (как оказалось, в том числе благодаря подписанному Джиганом брачному договору).