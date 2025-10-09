Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

В последние дни ходило все больше слухов о проблемах в браке. Оксана Самойлова и Джиган были женаты 15 лет.

37-летняя Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом. Согласно судебным данным, заявление поступило 6 октября – блогерша не только оформила документы, но и оплатила госпошлину.

Поклонники давно догадывались, что между супругами не все гладко. Последние недели в Сети активно обсуждали тревожные посты Самойловой, в которых она говорила об усталости и эмоциональном выгорании. Недавняя публикация звезды лишь усилила эти догадки. В блоге Оксана призналась, что ей тяжело всегда быть "идеальной". 

"Я не имела права на слабость, меня всегда недостаточно, я должна все контролировать, мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной", – написала блогер. 

Эти слова подписчики восприняли как сигнал о глубоком кризисе. Многие сочувственно отметили, что за внешней силой и красотой Самойловой скрывается женщина, которая устала держать все под контролем – дом, детей, мужа и собственную жизнь.

Брак Оксаны и Джигана длился почти 15 лет. За это время пара пережила несколько громких примирений и расставаний, которые не раз обсуждали в СМИ. Самым ярким эпизодом стал скандал 2020 года, когда рэпер устроил затяжной загул сразу после рождения сына Давида. Тогда Самойлова уже собиралась разводиться, но в итоге дала мужу второй шанс.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

