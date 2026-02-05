Отец Николы Пельтц впервые прокомментировал конфликт дочери и зятя с семьей Бекхэмов

83-летний предприниматель и миллиардер Нельсон Пельтц впервые затронул тему разногласий между своей дочерью Николой Пельтц, ее мужем Бруклином Бекхэмом и его родителями – Дэвидом и Викторией Бекхэм. Поводом для этого стало его выступление на мероприятии Wall Street Journal, где он позволил себе редкое публичное замечание, коснувшись семейной темы.

Когда журналистка намекнула, что фамилия Пельтц в последнее время все чаще появляется в заголовках, миллиардер сделал вид, что удивлен этому. Он уточнил, что не намерен обсуждать личные дела дочери, но подчеркнул, что у него самые теплые отношения с зятем.

"Моя дочь прекрасна, мой зять, Бруклин, – великолепен. Я хочу смотреть, каким крепким и долгим будет их брак", – отметил Пельтц.

Предприниматель добавил, что старается давать своим детям советы, один из которых – избегать излишнего внимания медиа.

По данным западных изданий, Пельтц регулярно оказывает наследнице финансовую поддержку – сумма может достигать 1 миллиона долларов в месяц. Поклонники предполагают, что именно эти средства обеспечивают семейную пару, поскольку Бруклин, по слухам, лишился финансовой помощи со стороны родителей на фоне конфликта.

Напомним, в последние месяцы СМИ активно обсуждают разлад между Бруклином и его родителями. Старший сын Бекхэмов обвинял семью в чрезмерном контроле и в том, что они создают образ "идеальной пары" через социальные сети. По его словам, отец и мать не приняли Николу и вмешивались в их личную жизнь, из-за чего пара решила организовать вторую свадьбу – без участия семьи Бекхэм.

Мнение поклонников разделилось: часть фанатов сочувствует Бруклину и Николе, другие считают, что он обязан карьерой именно родителям. На фоне этой истории появилась информация, что Бруклин намерен выпустить мемуары, где подробно расскажет о семейных конфликтах.