Кристен Стюарт рассказала, почему образ принцессы Дианы до сих пор не отпускает ее

Американская актриса Кристен Стюарт призналась, что спустя годы после выхода фильма "Спенсер" образ принцессы Дианы по-прежнему занимает особое место в ее жизни и вызывает сильный эмоциональный отклик. По словам номинантки на премию "Оскар", любое упоминание трагически погибшей принцессы Уэльской способно растрогать ее до слез, а поездки по Лондону и Парижу неизменно возвращают к воспоминаниям о героине, которую она воплотила на экране.

Стюарт отметила, что участие в психологической драме стало для нее одним из самых сложных профессиональных опытов. Изначально актриса сомневалась, что подходит на эту роль. Она пыталась отказаться от предложения, указывая на внешние различия и несхожесть типажей. Однако режиссер Пабло Ларраин проекта настаивал, что ключевым является не портретное сходство, а способность передать внутреннее состояние и уязвимость персонажа. В итоге именно этот подход, по мнению Кристен, позволил ей приблизиться к пониманию эмоционального мира Дианы.

Во время съемок актриса все глубже погружалась в образ, что со временем начало отражаться и на ее собственном самочувствии. Ближе к завершению работы она ощущала внутреннюю опустошенность и эмоциональную усталость – состояние, которое помогло ей осознать, в каком психологическом тупике находилась Диана в период семейного кризиса. Картина концентрируется на нескольких днях из жизни принцессы в начале 1990-х, когда внешняя роскошь сочеталась с ощущением изоляции и давления.

Этот опыт, по признанию Стюарт, оказался настолько интенсивным, что граница между ролью и реальностью временами стиралась.

"Я чувствовала спонтанные, пугающие духовные ощущения. Были моменты, когда я как будто получала одобрение от нее", – вспомнила актриса.

Несмотря на тяжесть переживаний, именно эта работа и принесла Кристен Стюарт номинацию на премию "Оскар".