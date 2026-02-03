Полина Диброва высказалась о планах родить четвертого ребенка после развода

Модель и блогер Полина Диброва дала понять, что не исключает нового этапа в личной жизни – с возможным пополнением в семье. В недавнем интервью она рассказала, что рассматривает перспективу снова стать матерью и не закрывает для себя тему четвертого ребенка.

"Конечно. Если Бог даст – с удовольствием. У меня большие планы на будущее", – высказалась бывшая жена шоумена.

Это заявление прозвучало спустя несколько месяцев после официального расставания с телеведущим Дмитрием Дибровым. Брак был расторгнут осенью 2025 года, при этом бывшие супруги, по словам Полины, разошлись без конфликтов и сумели сохранить корректные отношения. После развода модель переехала из семейного дома и обосновалась в том же загородном поселке, арендовав отдельный особняк.

Сегодня Диброва строит отношения с бизнесменом Романом Товстиком. Пара не скрывает, что решила действовать последовательно: сначала каждый завершил предыдущий брак, а уже после этого они начали совместную жизнь. Напомним, у Полины трое сыновей – Александр, Федор и Илья, а у ее нынешнего избранника шестеро детей от прошлого союза. Сейчас семьи живут вместе за городом, и, по словам Дибровой, дети с обеих сторон быстро нашли общий язык.

После развода Полина чаще делится деталями повседневной жизни, принимает участие в телевизионных проектах и готовится к выходу нового шоу. При этом блогер подчеркнула, что не видит противоречий между карьерными планами и семейными ценностями.