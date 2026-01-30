Стало известно имя нового мужа певицы Елки

Накануне певица Елка поделилась в личном блоге коротким роликом, на котором она запечатлена рядом с мужчиной. Его лицо оказалось скрытым, но в то же время было продемонстрировано кольцо безымянном пальце правой руки артистки. Украшение выглядело как обручальное. Эта деталь мгновенно спровоцировала слух о тайном замужестве.

Видео: соцсети / @elkasinger

На протяжении всей творческой карьеры Елка предпочитала избегать рассказов о своих романах и семейном статусе, предпочитая вести беседы исключительно о творчестве. Лишь весной 2025 года она осторожно дала понять, что в ее жизни появился близкий человек, с которым ей спокойно и хорошо, однако имен и подробностей тогда не последовало.





Как выяснил "Стархит", супругом певицы стал уроженец Украины, певец Рожден Ануси (Rozhden) – автор песни "Зодиак", которую артистка выпустила 30 января. По данным издания, пара вместе уже несколько лет и живет в Москве. Пока артистка никак не комментировала появившуюся в Сети информацию.





Ранее Елка уже состояла в браке, который распался несколько лет назад. После этого она практически исчезла из светской хроники, сосредоточившись на музыке. Изредка она появлялась на концертах и музыкальных премиях.