Умерла звезда фильма "Один дома" Кэтрин О’Хара

30 января стало известно о смерти Кэтрин О’Хара – актрисы, чье имя для миллионов зрителей навсегда связано с образом отчаянной матери Кевина из культовой рождественской комедии "Один дома". Информацию о кончине артистки подтвердили ее представители. О’Хара ушла из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни. Ей было 71 год; до дня рождения оставался всего месяц.

Новость стала неожиданной для коллег и поклонников, ведь актриса сохраняла активность и в последние годы переживала яркий творческий период. Осенью 2025-го она появлялась на публике на церемонии "Эмми", где внимание прессы вновь было приковано к ее работе в сатирическом сериале о голливудской индустрии. В последние сезоны Кэтрин активно снималась в кино и на телевидении.

Карьера О’Хары охватила более пяти десятилетий. Она начинала в 1970-х в канадской комедийной среде и рано заявила о себе как актриса с редким чувством иронии и точным драматическим рисунком. Всемирная слава пришла после "Один дома", однако этим ее путь не ограничился. В разные годы она появлялась в фильмах Тима Бертона, независимом кино и популярных сериалах. Особым этапом стал поздний "ренессанс" – роль эксцентричной Мойры Роуз в сериале "Шиттс Крик", принесшая актрисе вторую премию "Эмми" и новую волну зрительской любви.

Личная жизнь Кэтрин О’Хары отличалась редкой для Голливуда стабильностью. Более тридцати лет она была замужем за художником-постановщиком Бо Уэлшем, с которым познакомилась на съемках "Битлджуса". У пары двое сыновей – Мэтью и Люк. Актриса предпочитала не выносить частную жизнь на публику и оставалась сосредоточенной на профессии.