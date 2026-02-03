В файлах Эпштейна нашли обвинения против Jay-Z и Джареда Лето

Имя 54-летнего рэпера и супруга Бейонсе снова появилось в центре громкого скандала. Как пишет Variety, в недавно рассекреченных документах по делу Джеффри Эпштейна содержатся упоминания о Jay-Z . Источники утверждают, что одна из жертв сообщила следствию о "ночах на частном острове", где, по ее словам, она видела музыканта в компании продюсера Харви Вайнштейна.

По словам женщины, она проснулась в комнате в состоянии тумана и помнит, что рядом находились Jay-Z и Вайнштейн. Подробности инцидента не уточняются, а официальное расследование в отношении артиста пока не начато. Представители музыканта от комментариев воздерживаются, однако публика активно обсуждает новости: фанаты в соцсетях делятся мнениями, а некоторые уже публично заявили, что разочарованны артистом.

Для Jay-Z это не первые подобные обвинения. Ранее он добился снятия иска, связанного с делом о вечеринках Пи Дидди, на которых, по заявлению истицы, якобы происходили сексуальные домогательства. Суд признал претензии необоснованными.

Согласно тем же источникам, в документах Эпштейна фигурирует и Джаред Лето. В одном из писем, направленных миллиардером своим знакомым, говорится: "Джаред Лето отлично справился! Какой у него график завтра?". Пока неясно, к чему именно относится это сообщение, однако правоохранительные органы, по данным прессы, проверяют, может ли оно иметь отношение к преступлениям Эпштейна.