Елена Товстик заявила, что ее муж заплатил Дмитрию Диброву за Полину

Летом 2025 года Роман Товстик ушел от жены к Полине Дибровой. В интервью Ксении Собчак Елена Товстик заявила о "сделке" между мужем и Дмитрием Дибровым.
Елена Товстик дала большое интервью журналистке Ксении Собчак, в котором сделала серию громких заявлений о возможных договоренностях между своим бывшим мужем и телеведущим Дмитрием Дибровым. По мнению Елены, между мужчинами могла существовать некая финансовая сделка, связанная с Полиной Дибровой.
"Он же сказал: "Я пойду и договорюсь с ним (с Дмитрием Дибровым. – Прим. ред.)". Я говорю: как можно договориться и забрать женщину?" – заявила Товстик в интервью.
Многодетная мать отметила, что у нее нет прямых доказательств того, что ее муж "выкупил" Полину у Дмитрия Диброва, но считает подобный сценарий вполне возможным, исходя из характера своего бывшего супруга.
Видео: YouTube /@sobchak
Кроме того, в беседе Елена рассказала о сложностях брака, материнстве и изменившемся восприятии любви. По словам Товстик, Роман потерял к ней интерес, потому что она постоянно беременела и не могла удовлетворить все его сексуальные фантазии.
Комментируя собственное отношение к скандалу, Товстик призналась, что не стремится вникать в подробности личной жизни экс-супруга. Напомним, Роман и Елена все еще не разведены, несмотря на то, что новость об этом появилась в сентябре. Как выяснилось позже, многодетная мать обжаловала решение о расторжении брака, и его признали недействительным.