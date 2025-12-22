Елена Товстик заявила, что ее муж заплатил Дмитрию Диброву за Полину

Елена Товстик дала большое интервью журналистке Ксении Собчак, в котором сделала серию громких заявлений о возможных договоренностях между своим бывшим мужем и телеведущим Дмитрием Дибровым. По мнению Елены, между мужчинами могла существовать некая финансовая сделка, связанная с Полиной Дибровой.

"Он же сказал: "Я пойду и договорюсь с ним (с Дмитрием Дибровым. – Прим. ред.)". Я говорю: как можно договориться и забрать женщину?" – заявила Товстик в интервью.

Многодетная мать отметила, что у нее нет прямых доказательств того, что ее муж "выкупил" Полину у Дмитрия Диброва, но считает подобный сценарий вполне возможным, исходя из характера своего бывшего супруга.