Ким Кардашьян спровоцировала слух о романе с гонщиком "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном

В Сети обсуждают возможный роман Ким Кардашьян и семикратного чемпиона "Формула-1" Льюиса Хэмилтона. Как сообщил The Sun, пара провела уикенд в Великобритании, выбрав для встречи закрытый формат и максимально приватную логистику.

По данным источника, 45-летняя звезда реалити-шоуприлетела из Лос-Анджелеса на частном самолете и остановилась в Estelle Manor – роскошном загородном клубе в Котсуолдсе. Хэмилтон прибыл позже на вертолете. Как утверждают очевидцев, знаменитости заселились в один номер и старались избегать лишнего внимания: ужинали не в общем зале, а в отдельной комнате, а спа-зону и бассейн якобы использовали без других гостей. Ким привезла внушительный багаж, а сопровождение пары обеспечивали охранники, которые держались на расстоянии.





Кардашьян и Хэмилтон знакомы как минимум с 2014 года. В тот период он общался с ее бывшим мужем Канье Уэстом, а позже сблизился с семьей Кардашьян-Дженнер через Кендалл и Крис. В начале 2026-го их также упоминали среди гостей новогодней вечеринки Кейт Хадсон, хотя вместе они публично не позировали.

Медиа уже называют этот союз потенциально одной из самых "модных" селебрити-историй года. Учитывая, что Ким Кардашьян давно закрепилась как влиятельная фигура в фэшн-индустрии благодаря собственному бренду и архивным выходам, а Льюис Хэмилтон давно строит репутацию человека, для которого стиль – часть публичного образа не меньше, чем спорт.