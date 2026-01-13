Полина Диброва отреагировала на обсуждения о схожести ее сына с дочерью Романа Товстика

 690

Бывшая жена телеведущего не стала молчать из-за домыслов в Сети.

Светские сплетники продолжают следить за личной жизнью Полины Дибровой. На этот раз они обратили внимание на внешнее сходство ее старшего сына Александра с дочерью бизнесмена Романа Товстика, к которому в прошлом году ушла экс-модель. Интернет-пользователей поразили не только схожие черты подростков, но и на совпадение возраста: дети родились с разницей всего в один день в феврале 2010 года. Это подогрело волну домыслов о возможных давних связях между Полиной и Романом.

Александр и Полина Дибровы. Фото: Telegram/@dibrovapolina. Анна Товстик. Фото: скриншот YouTube /@sobchak

На фоне множащихся предположений и ироничных версий в интернете Диброва решила высказаться. В личном телеграм-канале она отреагировала на обсуждения с юмором. Она дала понять, что считает подобные сопоставления преувеличенными и не видит в них повода для серьезных выводов.

"Хочу заметить, что сплетники не доглядели. Ведь еще на ребят похожи Линдси Лохан и Алексей Жидковский. Как думаете, Линдси согласится на тест ДНК?" – пошутила многодетная мать.

Напомним, брак Полины с телеведущим Дмитрием Дибровым продлился более 15 лет и завершился осенью прошлого года. У пары трое сыновей. В свою очередь, у Романа Товстика шестеро детей от брака с Еленой Товстик. По словам самих участников истории, их романтические отношения начались только в 2025 году, несмотря на давнюю дружбу.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.