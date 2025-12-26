Полина Диброва и Роман Товстик впервые рассказали правду о своем романе и реакции бывших супругов

Полина Диброва и бизнесмен Роман Товстик дали откровенное интервью Ксении Собчак, впервые открыто рассказав о своих отношениях, скандале вокруг них и непростых разговорах с бывшими партнерами.

36-летняя Полина призналась, что их история началась с внезапного притяжения, перед которым она не смогла устоять.

"Ты видишь человека и смотришь на него, как кот на сметану. Смотришь и не можешь отлипнуть", – поделилась она.

Диброва не скрывает, что после обнародования их романа испытала мощный стресс. По словам телеведущей, ей было трудно выдержать волну осуждения и хейта. Экс-супруга телеведущего признается, что даже боялась брать в руки телефон.



Сейчас, спустя месяцы после громкого развода с Дмитрием Дибровым, Полина подчеркивает, что уверена в своем выборе и в новом партнере.



"Я не представляю женщину, которая сейчас сможет увести у меня Романа", – говорит она.

Роман Товстик, в свою очередь, рассказал о беседе с телеведущим после того, как тот узнал об измене жены. Миллиардер отметил, что Дибров прямо высказал ему все в лицо. При этом он подчеркнул, что между ними не было открытой вражды, и каждый из мужчин выбрал достойную позицию.