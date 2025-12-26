Полина Диброва и Роман Товстик впервые рассказали правду о своем романе и реакции бывших супругов

О разводе двух семей — Товстиков и Дибровых — стало известно летом 2025 года. Сейчас Роман и Полина живут вместе и впервые прокомментировали все слухи.
Полина Диброва и бизнесмен Роман Товстик дали откровенное интервью Ксении Собчак, впервые открыто рассказав о своих отношениях, скандале вокруг них и непростых разговорах с бывшими партнерами.
36-летняя Полина призналась, что их история началась с внезапного притяжения, перед которым она не смогла устоять.
"Ты видишь человека и смотришь на него, как кот на сметану. Смотришь и не можешь отлипнуть", – поделилась она.
Диброва не скрывает, что после обнародования их романа испытала мощный стресс. По словам телеведущей, ей было трудно выдержать волну осуждения и хейта. Экс-супруга телеведущего признается, что даже боялась брать в руки телефон.
Сейчас, спустя месяцы после громкого развода с Дмитрием Дибровым, Полина подчеркивает, что уверена в своем выборе и в новом партнере.
"Я не представляю женщину, которая сейчас сможет увести у меня Романа", – говорит она.
Роман Товстик, в свою очередь, рассказал о беседе с телеведущим после того, как тот узнал об измене жены. Миллиардер отметил, что Дибров прямо высказал ему все в лицо. При этом он подчеркнул, что между ними не было открытой вражды, и каждый из мужчин выбрал достойную позицию.
Видео: соцсети/@xenia_sobchak
Товстик также высказался о конфликте с бывшей супругой Еленой, от которой у него шестеро детей. По его словам, он не пытался настраивать детей против матери.
Товстик подчеркнул, что, как и прежде, финансово содержит бывшую жену и детей. Он показал скриншоты о переводах Елене на 1,5 миллиона и 700 тысяч рублей, а также отметил, что оставил Елене дорогостоящую квартиру.
Напомним, о разводе Дмитрия и Полины Дибровых стало известно летом. Сначала пара все отрицала, но в интервью Собчак Полина призналась, что еще в январе 2025 года начались их отношения с Романом, а уже в марте она рассказала мужу, что влюбилась в другого мужчину.