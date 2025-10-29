Дмитрий Дибров высказался о бывшей жене спустя месяц после развода: "Некоторые Полину осуждают"

Дмитрий Дибров дал первое большое интервью после громкого развода с Полиной. Телеведущий, долгое время хранивший молчание, признался, что не собирается превращать расставание в шоу.

Именно поэтому шоумен не участвовал ни в ток-шоу, ни в публичных обсуждениях – в отличие от бывшей супруги и других участников любовного многоугольника. Телеведущий объяснил это желанием сохранить уважение к женщине, с которой прожил в браке 16 лет, и не превращать личную историю в "мыльную оперу".

"Предположим, твоя бывшая избранница нанесет тебе ущерб. А ты не будь как она! Ты же знаешь, что она виновата, ты тоже хочешь быть преступником?" – заявил телеведущий, подчеркнув, что, возможно, и остальные захотят разводиться прилично, "как Дибров".



Дмитрий подчеркнул, что не обижается ни на экс-супругу, ни на публику, которая активно обсуждает их разрыв.



"Некоторые Полину осуждают, ну и меня-то ведь не превозносят, потому что я для них что-то совсем непонятное. А другие, наоборот, превозносят ее преимущества. А ее достоинства ясны: она красива, и этим все сказано", – заметил Дибров, добавив, что подобное внимание скорее утомляет, чем задевает.

Теперь, по признанию телеведущего, он сосредоточен на работе и не планирует искать новые отношения. При этом Дибров не исключает, что жизнь может преподнести неожиданные повороты.