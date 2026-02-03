51-летний Александр Ревва рассказал о готовности стать дедушкой

В конце января в столичном киноцентре "Октябрь" состоялась премьера семейной комедии "Папа может!", где одной из главных фигур вечера стал популярный артист и шоумен Александр Ревва. Общаясь с прессой, он высказался не только о новом проекте, но и о своей семье.

В этом году старшей дочери артиста Алисе исполнилось 18 лет, и, по словам Реввы, этот рубеж дался ему непросто. Он признался, что мысль о том, как быстро дети переходят во взрослую реальность, вызывает у него сильные эмоции. Артист отметил, что относится к числу особенно вовлеченных отцов и болезненно воспринимает любые признаки того, что детство остается позади.

"Я иногда фантазирую, моделирую, как вот веду дочерей под венец, вижу их в свадебном платье. Танец отца и невесты. <...> Понимаю, что нужно просто почувствовать, что делает дочерей счастливыми, не навязывать свое мнение ни в коем случае", – высказался Александр Ревва в интервью.

Разговор зашел и о будущем – в частности, о возможности стать дедушкой. Комик признался, что относится к этому этапу жизни без страха и с теплым ожиданием.

"Я буду хорошим дедушкой. Любовь бабушки-дедушки к внукам, на мой взгляд, самая безусловная. Когда ты держишь ребенка своего ребенка – это нереальное счастье", – отметил артист.

Взросление наблюдается не только в семье Александры Реввы, но и в творчестве. Артист подтвердил, что продолжает активно работать над новыми проектами – как в комедийном, так и в более серьезном драматическом направлении.