Марго Робби в кастомном платье Chanel появилась на премьере "Грозового перевала" в Париже

Бархатное алое платье со шлейфом Матье Блази создал специально для Марго Робби и выхода на парижскую премьеру "Грозового перевала".
В Париже состоялась премьера киноленты "Грозовой перевал" – новой экранизации романа английской писательницы Эмили Бронте. Одной из главных звезд вечера стала Марго Робби, исполнившая в картине роль Кэтрин Эрншо.
На ковровой дорожке 35-летняя звезда появилась в кастомном платье Chanel, созданном Матье Блази специально для этого выхода. Завершением ансамбля стал винтажный чокер с драгоценными камнями, отсылающий к стилю 1930-х.
Актрису на премьере сопровождали ее партнеры по кинокартине – Джейкоб Элорди и Шазад Латиф, а также режиссер Эмеральд Феннел. Элорди, сыгравший Хитклиффа, был одет в строгий костюм трендового шоколадного оттенка.
Видео: Telegram/@theblueprintnews
Ранее Робби и Элорди появились вместе на страницах Vogue Australia, где подробно рассказали о своем опыте работы над проектом. В интервью актриса призналась, что на съемочной площадке между ними установилась “почти созависимая связь”, а Элорди отметил, что ему было трудно играть сцены без ее участия. В соцсетях поклонники заподозрили, что откровенные признания – часть PR-кампании.
На американской премьере фильма Марго уже успела произвести фурор, выйдя на красную дорожку в образе от модного дома Schiaparelli и легендарном колье Cartier Taj Mahal за 8 миллионов долларов, который ранее принадлежал Элизабет Тейлор.