Марго Робби в кастомном платье Chanel появилась на премьере "Грозового перевала" в Париже

В Париже состоялась премьера киноленты "Грозовой перевал" – новой экранизации романа английской писательницы Эмили Бронте. Одной из главных звезд вечера стала Марго Робби, исполнившая в картине роль Кэтрин Эрншо.

На ковровой дорожке 35-летняя звезда появилась в кастомном платье Chanel, созданном Матье Блази специально для этого выхода. Завершением ансамбля стал винтажный чокер с драгоценными камнями, отсылающий к стилю 1930-х.

Актрису на премьере сопровождали ее партнеры по кинокартине – Джейкоб Элорди и Шазад Латиф, а также режиссер Эмеральд Феннел. Элорди, сыгравший Хитклиффа, был одет в строгий костюм трендового шоколадного оттенка.