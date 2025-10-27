Полина Диброва рассказала про переезд после развода: "Постарались сделать так, чтобы дети смогли беспрепятственно посещать оба дома"

Буквально на днях в кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера приключенческого экшена "Мажор в Дубае" с Павлом Прилучным в главной роли. На этот раз действие третьей полнометражной ленты франшизы, продолжающей сюжет сериала, разворачивается в роскошном Дубае. Но если главный виновник торжества "мажор" Павел Прилучный на показе не появился, то 36-летняя модель, финалистка конкурса "Мисс Россия", жительница Рублевки и экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва довольно долго позировала перед светскими хроникерами.

В последнее время мать троих детей все чаще выходит в свет, участвует в премьерах и светских вечеринках. Пока страсти вокруг развода не поутихли, Полина "снимает" сливки внимания, подчеркивая, что не собирается замыкаться в себе, напротив, хочет развиваться, путешествовать и получать новые впечатления. Диброва уверяет, что все перемены нужно воспринимать как шанс начать заново, а не как безвозвратную потерю.

– Полина, главный герой фильма – "мажор", вы к таким людям как относитесь?

– Определение "мажор" всегда было в обществе негативным, отрицательным. Но благодаря фильму отношение к таким людям меняется. Во многих случаях мажоры это такая обреченная история, человек просто рождается в богатой семье и априори для других людей становится мажором. Мне кажется, что нужно разбираться с человеком, а не начинать знакомство со слова "мажор".

– А вы сама транжира, можете "помажорить"?

– Нет, живу по средствам. Но большую сумму порой могу потратить на впечатление. Если одежда будет для меня сильным впечатлением, то, безусловно, приобрету, потрачусь.

– Вы сегодня в таком ярком комплекте: зеленый брючный костюм с фиолетовой водолазкой.

– Люблю яркие сочетания в одежде, цветовые контрасты. Не боюсь быть яркой. А в обычной, повседневной жизни предпочитаю удобство: свободный крой, оверсайз – я веду активный образ жизни…

– Чем сейчас занимаетесь? Хобби, увлечения? Хватает времени на детей, дом?

– На хобби особо нет времени. У меня свой женский Dibrova Club, и вот сегодня утром я провела открытый бранч, присоединились три новых резидентки, а это яркие незаурядные девушки – бизнес-леди, многодетные мамы, спортсменки, творческие личности. Ну а дома сейчас, в осеннюю хандру, больше времени проводим на кухне. Мы с детьми кулинарим: печем кексы, делаем вареники, вот шоколадный фондан научились готовить.

– Вы вообще строгая мама? Обязанности у детей по дому есть?

– Считаю себя современной мамой и всегда уважаю личные границы детей: никогда не вхожу в их комнату без стука, не просматриваю сообщения в телефоне. Мне кажется, что это неправильно. У нас есть помощница по дому, но ребята помогают с уборкой, моют посуду. Вот, кстати, журналисты идею подали, что стоит ввести субботники. Может, так и сделаем.

– Вы же недавно разъехались с Дмитрием? У вас новый дом?

– Неподалеку. Через три дома. Что весьма удобно, не надо было вызывать грузовую машину, чтобы все вещи перевести.

Мы вообще постарались с Димой сделать так, чтобы дети смогли беспрепятственно, в любой момент посещать оба дома. Хоть мы и разъехались, но сохранили дружеские отношения ради детей и делаем все, чтобы они не переживали.

Наверное, переживают, но это не сильно заметно. Мы не разделяем между папой и мамой никаких обязанностей, все по обоюдному желанию, как получается – так получается.

– Считаете, что с бывшими надо сохранять хорошие отношения?

– Нужно слушать свою интуицию и внутренний голос. Бывают разные ситуации, но мне прежде всего нужно думать о сыновьях. О троих! Когда от тебя зависит их будущее, то важно сделать все, чтобы жить с мужем в мире. Понятное дело, что мужчина со временем будет все дальше удаляться, и, вероятнее всего, зона его расходов найдет другое распределение. Ну, поживем – увидим.

– Полина, а по планам на жизнь – что в ближайших?

– Каникулы! Мы отправляемся с ребятами в Африку, в ЮАР! Смотреть жирафов! Мечта! Так что сегодня на премьере, завтра – в самолете.

– Завидуем! И последний вопрос: совсем скоро Дмитрий отпразднует свое 66-летие. Подарки дарить будете?

– Ну, дети ему обязательно что-нибудь приготовят, а я… посодействую.