Мужской grooming-минимум: 6 средств, которые обязательно должны быть в ванной

Мужской уход давно перестал быть чем-то факультативным. Хорошо выглядеть сегодня – это не про полку, забитую баночками, а про несколько понятных средств, которые реально работают и не требуют лишних телодвижений. Grooming-минимум – это когда в ванной есть все нужное, но ничего лишнего.

Очищение

Первая и самая частая ошибка – мыть лицо тем же гелем, что и тело. Кожа на лице тоньше и капризнее, поэтому базовый гель или пенка для умывания – обязательный пункт. Без сложных формул: задача средства – убрать загрязнения, излишки себума и следы дня, не стягивая кожу. Если после умывания хочется срочно намазаться кремом – средство выбрано неправильно.

Увлажнение





Крем для лица – не опция, а база. Даже если кожа не сохнет и не "шелушится". Увлажнение нужно всем: оно помогает коже выглядеть ровнее, свежее и медленнее стареть. Хороший крем впитывается за минуту, не блестит и не конфликтует с бородой или щетиной.

Бритье и борода

Если в жизни присутствует бритье, в ванной должен быть хороший гель или крем. Они уменьшают раздражение и делают процесс быстрее. После – легкий бальзам или лосьон без резкого запаха.

Для бороды – минимальный набор: мягкое средство для мытья и масло или крем, если волосы жесткие. Уход за бородой – это обязательная процедура, чтобы выглядеть ухоженно.

Тело



Гель для душа – один, понятный, без запаха "морского бриза на Гоа". Лучше нейтральный или древесный. Кожа скажет спасибо, если средство не сушит и не оставляет ощущение пленки.



Дезодорант – еще один обязательный пункт. Не обязательно антиперспирант с тяжелой артиллерией, если нет такой необходимости. Главное – чтобы он реально работал и не спорил с парфюмом.

Волосы

Шампунь "для всего" – маркетинговая ловушка, и такое средство редко действительно хорошее. Лучше выбрать средство под тип кожи головы: нормальная, жирная или чувствительная. Если есть укладка, добавляется одно средство – паста или крем. Не гель из нулевых, а текстура, которая дает форму и не превращает волосы в шлем.

Аптечный минимум



Даже самый стильный мужчина иногда сталкивается с внезапным прыщом, раздражением или сухостью. Точечное средство от воспалений и простой заживляющий крем закрывают большинство бытовых вопросов.





