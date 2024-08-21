Как выбрать мужской парфюм для разных случаев: работа, свидание, вечеринка

Вне всяких сомнений, парфюм является очень важной частью образа, как женского, так и мужского. Выбор правильного аромата может значительно повлиять на восприятие окружающими. Редакция "Клео.ру" предлагает рассмотреть три самые распространенные ситуации, где использование парфюма будет более чем кстати.

1. Парфюм для работы. В данном случае подойдут легкие и ненавязчивые ароматы. Отличным вариантом могут стать цитрусовые, древесные и свежие ноты. При этом стоит избегать сильных, сладких и пряных запахов. Для работы можно рассмотреть Dior Homme Cologne, Acqua di Gio от Giorgio Armani, Bleu de Chanel.





Совет: Наносите парфюм умеренно, чтобы не раздражать коллег.

2. Парфюм для свидания. На встрече такого характера тоже не будут уместны интенсивные ароматы. Также не стоит отдавать предпочтение слишком свежим и спортивным запахам. Хорошо подойдут более выразительные ароматы, пряные, восточные, древесные ноты. Рекомендуем Dior Sauvage, Yves Saint Laurent La Nuit de L'Homme, Tom Ford Noir.





Совет: Нанесите парфюм на пульсовые точки для лучшего раскрытия аромата.

3. Парфюм для вечеринки. В этом случае нужны запоминающиеся, яркие ароматы. Стоит выбрать восточные, пряные или кожаные ноты. Даже можно рискнуть и попробовать смелые композиции, экспериментируйте. В числе таких ароматов – Jean Paul Gaultier Le Male, Versace Eros, Paco Rabanne 1 Million.





Совет: Выбирайте более стойкие запахи. Вероятно, что на вечеринке вы проведете много времени.

Кроме того, при выборе правильного парфюма, нужно учитывать сезон. Легкие ароматы подойдут в летний период, а теплые и насыщенные – зимой. Перед покупкой парфюма нанесите его на кожу, чтобы он раскрылся. При использовании нажимайте пульверизатор лишь два-три раза, не переусердствуйте. Парфюм – это лишь дополнение к образу. Запах не должен доминировать.