Педро Паскаль стал амбассадором Chanel

Педро Паскаль официально присоединился к числу амбассадоров Chanel. О назначении сообщил креативный директор Дома Матье Блази, подтвердив тем самым многолетнюю связь актера с брендом.

"Chanel рад представить Педро Паскаля в качестве амбассадора Модного дома. Добро пожаловать, Педро", – написал модельер.

Сотрудничество Паскаля с Chanel развивалось постепенно: актер регулярно выбирал образы бренда для публичных выходов. Один из самых обсуждаемых – его появление на церемонии "Оскар", где для него был создан индивидуальный комплект. Вместо классического смокинга Паскаль вышел в интерпретации без пиджака: с рубашкой-смокингом, брюками в тон, декоративной брошью из шелка и перьев и лакированной обувью. Образ дополнили часы Chanel Boy·Friend с черным ремешком и золотым циферблатом.





Актер также присутствовал на дебютном показе Блази для Chanel в 2025 году, где появился в более расслабленном образе – темно-синем свитере с логотипом бренда и сумкой через плечо.