Бутылка для трезвенника: как не прогадать с подарком, если человек не пьет

Алкоголь действительно считается подарком на все случаи: от дня рождения до корпоратива. Но если ваш близкий, коллега или друг не употребляют спиртное (по здоровью, убеждениям или просто потому, что не любят), заветная бутылка может стать причиной разочарования как для него, так и для вас. Как же быть? Дарить что‑то столь же красивое, "взрослое" и ритуальное, но без градуса. Давайте разбираться, что подарить непьющему человеку, чтобы он почувствовал внимание, а вы – гордость за свой вкус.





Сначала главное: 3 быстрых правила, чтобы не попасть впросак

Прежде чем хвататься за крафтовый лимонад или безалкогольное шампанское, запомните эти этикетные истины. Они спасут вас от неловкости.

Не дарите алкоголь, если человек не пьет принципиально. Ни для него, ни для его гостей, ни "это же коллекционное!!!". Для кого‑то в ремиссии зависимости даже вид бутылки – триггер, для верующего – нарушение традиции, для обычного трезвенника – демонстрация, что вы не слышите его. Только если вы на 100% знаете, что человек иногда выпивает бокал за ужином, тогда выбирайте дорогой, редкий экземпляр. И обязательно добавляйте фразу: "Это к столу для твоих гостей". Никогда не ставьте бутылку сразу на накрытую тарелку именинника. Пусть хозяин сам решит, подавать ее сейчас, потом или передарить. Упаковка и речь решают все. Красивая коробка, тканевый мешочек, пара бокалов в комплекте – это обязательно. Вручайте лично со словами: "Выбрала это за насыщенный вкус и выдержку" (если дарите безалкогольное вино) или "Это для твоих домашних коктейльных вечеров, только без хмеля". И никогда не называйте цену.

Что подарить непьющему человеку вместо спиртного

Смотрите: мы ищем подарок в той же эстетике – красивая бутылка, ритуал открытия, возможность поделиться с гостями. Только вместо алкоголя внутри – благородный безалкогольный вкус. Вот лучшие варианты.

Безалкогольное вино (0,0%) – почти как настоящее, но совсем без градуса

Выглядит как премиум‑вино: тяжелое стекло, стильная этикетка, пробка. Открывается с помпой, наливается в бокалы, охлаждается во льду. Но внутри – сок винограда с удаленным спиртом и сохраненной танинной структурой. Есть белые, красные и даже игристые.