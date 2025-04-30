В поисках идеальной стрижки: как объяснить барберу, чего ты хочешь

 126

Клео.ру делится простыми приемами для визита в барбершоп.

Каждый мужчина мечтает о мужской стрижке, которая подчеркивает черты лица и стиль жизни. Но часто визит в барбершоп превращается в лотерею. Если ты не знаешь, как говорить о волосах – не беда. Вот советы, которые помогут без лишних слов получить именно ту стрижку, о которой мечтал.

Фото: Freepik.com

1. Возьми с собой референсы

Демонстрация чужого фото стрижки на смартфоне – самый надежный способ показать барберу, что ты хочешь. Обрати внимание на угол съемки: профиль, вид спереди и слегка сверху. Картинка избавит от двусмысленности при запросе "тут покороче" или "сделать что-то в этом стиле".

2. Освой базовые термины

Не обязательно становиться экспертом: достаточно знать пару ключевых слов.

  • Fade (фейд) – градиент от коротких волос у основания к более длинным наверху.
  • Undercut – четкое контрастное уменьшение длины на висках.
  • Crew cut – короткая классика без переходов.

Упомяни номер насадки (например, "снизу номер 1, переход на номер 4") – это универсальный язык барбера.

Фото: Freepik.com

3. Примеры "от и до"

Укажи, где именно хочешь длину "от и до". Например:

  • "Снизу 3 мм, сверху оставьте 4 см"
  • "По бокам – чуть короче, чем на затылке"

Чёткие цифры и зоны подстрижки помогут избежать неожиданностей.

4. Ориентируйся на форму головы и стиль жизни

Покажи барберу контуры твоей головы и расскажи про обязанности: офис, спорт, встречи с друзьями. Если ты активный спортсмен, поясни, что стрижка должна быть практичной и быстро укладываться. Если свободный творческий фрилансер – можно добавить текстуры и длину.

5. Используй "демонстрацию руками"

Иногда проще показать на себе: пальцами укажи, что именно сделать с висками или с затылком. Барберы ценят живое взаимодействие и часто сами предложат оптимальные решения, если видят зону корректировки.

Фото: Freepik.com

6. Не бойся задавать вопросы

Если слышишь незнакомое слово, попроси объяснить его на пальцах. Спрашивай: "Как это будет выглядеть через неделю?" или "Нужно ли будет корректировать чаще?". Так ты определишь, подходит ли тебе выбранный вариант.

7. Доверься профессионалу, но сохраняй контроль

Барбер – эксперт, но ты главный заказчик своей внешности. Прислушайся к его советам, но помни про свои предпочтения. В конце процедуры попроси показать результат с разных ракурсов, чтобы убедиться, что все сделано как задумано.

Редакция «Клео»

Редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.