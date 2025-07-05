Топ-3 мужских стрижек 2025 года: будьте на шаг впереди

Мода на мужские стрижки сегодня формируется не в салонах, а в лентах соцсетей. Один вирусный ролик – и прическа становится трендом, а через несколько месяцев ее начинают просить в барбершопах по всей стране. Но слепо следовать моде – ошибочно, ведь стрижка должна подходить внешности и нужно уметь адаптировать ее для разной обстановки. Подробнее о модных стрижках 2025 года рассказал эксперт по мужскому стилю Евгений Туаев.





Три актуальные стрижки для мужчин в 2025 году

Тренды на стрижки зарождаются в TikTok, Instagram и других социальных сетях. Инфлюенсеры начинают носить определённые прически, и молодежь быстро подхватывает эту моду, стремясь им подражать.

На Западе такие тенденции появляются примерно на 3–4 года раньше, чем у нас. Наблюдая за иностранным сегментом соцсетей, можно отслеживать будущие тренды. Если сегодня мы видим у западного тиктокера какую-нибудь необычную или эксцентричную стрижку, можно быть уверенным – одна из её адаптированных версий через несколько лет станет популярной и у нас.

Шторы

Эта стрижка сохраняет свою популярность и, по прогнозам, будет актуальной как минимум еще год. Она представляет собой удлиненный вариант прически, напоминающей образ Леонардо Ди Каприо в фильме "Титаник".





Она отлично корректирует овал лица, выглядит романтично, универсально и адаптируется под разные образы. Достаточно немного изменить способ укладки, и вы создадите совершенно разное впечатление, например, деловое или расслабленное. Это делает "шторы" по-настоящему универсальной стрижкой, подходящей как для повседневной жизни, так и для более формальных случаев.

Маллет

Среди молодежи все большую популярность набирают различные вариации стрижки маллет – удлиненный затылок и подбритые виски. Эта прическа – не столько способ скорректировать форму лица, сколько элемент самовыражения. Она ассоциируется с субкультурой, дерзостью и трендом. Скорее всего, актуальность маллета сохранится ещё около года, после чего он начнет уходить с позиций.





Такая стрижка плохо сочетается с деловым костюмом, хотя при желании ее можно спокойно уложить и немного смягчить образ. Обычно ее выбирают молодые, креативные люди, которым не нужно соответствовать корпоративным стандартам.

Pushback

Если вы задумываетесь, какую стрижку выбрать сейчас, обратите внимание на стиль pushback. Это актуальное решение на 2025 год. При такой стрижке волосы средней длины (примерно 5–6 см на висках и 10–12 см в зоне макушки и лба) укладываются назад с помощью фена. Важно, что волосы не приглаживаются гелем или воском, а сохраняют объем и текстуру. Такая естественная и слегка воздушная укладка смотрится стильно и современно.





Можно сделать строгий классический образ с пробором, под костюм или смокинг. А можно взъерошить волосы, позволить прядям свободно спадать на лицо, и получится стильная, слегка небрежная укладка, напоминающая челку. Все зависит от настроения и ситуации.

Следуя за трендами, избегайте этих ошибок

Мужчины часто неправильно оценивают особенности своих волос и внешности, ориентируясь на звезд. Один из ярких примеров – популярность стрижки главного героя из сериала "Острые козырьки". Когда сериал набрал популярность, многие мужчины начали просить сделать им такую же прическу, как у Томаса Шелби.

Однако стоит понимать, что образ, созданный для героя, был тщательно подобран под его внешность – худощавую фигуру, выразительные скулы и угловатые черты лица. А приходили, например, парни с мягкими чертами, светлыми волосами, румяные и щекастые. Такая стрижка на них смотрелась чуждо, как будто "шапка не по размеру".





Если вам понравилась модная стрижка на знаменитости, сначала оцените, есть ли у вас схожие черты. Если вы понимаете, что внешность сильно отличается, возможно, стоит поискать другой ориентир. Проблема в том, что многие выбирают стрижку, полагая, что она сделает их похожими на кумира. Но на самом деле стрижка подбирается под конкретного человека, его черты и стиль, а не наоборот.

Как решиться на модную стрижку и что стоит учесть

Прежде чем решиться на новую стрижку, важно задать себе вопрос: насколько вам это действительно нужно и готовы ли вы к изменениям во внешнем образе? Особенно если речь идет о длинных стрижках, которые сегодня в тренде. В большинстве случаев для их создания потребуется отрастить волосы, а это длительный, трудоемкий и иногда непростой процесс.

Если вы хотите перейти на модную стрижку, стоит понимать, что "модно" – это не всегда эпатажно или вызывающе. Мода может быть вполне сдержанной, практичной и адаптированной под повседневную жизнь. Например, стрижка "шторы", вдохновленная образом ДиКаприо из "Титаника", остаётся актуальной уже несколько лет и будет в тренде и в этом году.

Эта прическа отлично вписывается даже в строгий деловой дресс-код. Достаточно немного стайлинга с сильной фиксацией: нанес, зачесал волосы назад – и получил аккуратный, стильный образ, подходящий для офиса, деловой встречи или повседневной жизни. А стоит распустить волосы – и вот уже модный, расслабленный стиль на каждый день.

Мода – это не всегда про провокацию. Чаще всего это про то, что удобно, уместно и носибельно. Если человек умеет укладываться, абсолютно любую стрижку можно переделать под деловой дресс-код буквально за 5-10 минут.





Уход за волосами после стрижки

Любая стрижка требует укладки, если речь идет не о бритье налысо. Если вы хотите, чтобы прическа выглядела аккуратно, эстетично и завершенно, ее нужно укладывать.

Особого ухода требует не стрижка, а волосы. Если их длина составляет хотя бы 5–7 сантиметров, уже стоит начать использовать кондиционер и маску. Если волосы сухие, добавляем флюиды, сыворотки или масла. То есть, уход подбирается не под форму стрижки, а под состояние и длину волос.

Волосы – это динамичный материал. Мы просыпаемся утром, а на голове все примялось, растрепалось, потеряло форму. Чтобы вернуть прическе привлекательность, её нужно помыть, высушить, придать объем у корней. Только так образ будет выглядеть свежо, опрятно и красиво.