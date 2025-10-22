Выбираем маску для кожи головы: разговор с дерматологом-трихологом

Большинство масок для волос, которые продаются в магазинах, предназначены для длины: они уплотняют, склеивают поврежденные чешуйки, добавляют блеск и повышают эластичность. Увы, их нельзя наносить на корни, чтобы не получить эффект непромытых прядей и не утяжелить укладку. Для кожи головы выпускаются специальные маски. О том, как правильно включить такие маски в уход и сделать его максимально эффективным, мы поговорили с врачом-дерматологом-трихологом Натальей Баруновой, основателем брендов натуральной профессиональной продукции для кожи, волос и оздоровления организма ECOTRIATRIA и TORMESIS.





– Насколько маски для кожи головы важный продукт в бьюти-рутине?

– Маска для кожи головы – это достаточно новое специализированное косметическое средство, предназначенное для ухода за кожей волосистой части головы. В отличие от масок для волос, которые наносятся на длину прядей, маски для кожи головы целенаправленно воздействуют на область вокруг волосяных фолликулов, у корней волос.





– Как выбрать маску для кожи головы, на какие компоненты обращать внимание?

– Маски для кожи головы делятся на отшелушивающие маски (домашние пилинги) и маски, увлажняющие кожу головы. Также существует деление масок по типу кожи головы: маски для сухой, чувствительной кожи и маски для жирной кожи головы.

Если у вас жирная кожа головы (зачастую кожа лица при этом тоже жирная), и волосы быстро загрязняются, теряют объем, приходится часто мыть голову, то задача маски для кожи головы – нормализовать работу сальных желез, глубоко очистить кожу головы. Ищите средства с МСМ (органической серой) и цинком, глиной, а также салициловой кислотой и AHA-кислотами, эфирными маслами, экстрактами водорослей, лечебных растений – крапивы, лопуха и другими.





Если при этом беспокоит перхоть – добавляйте отшелушивающие маски, пилинги – 1 раз в 5–7 дней. Если у вас сухая, чувствительная кожа головы, часто бывают зуд, покраснения, раздражение и шелушения ("сухая перхоть"), цель ухода – успокоить, снять воспаление и увлажнить кожу. Для этого выбирайте средства с церамидами, глицерином, витамином F, пантенолом, экстрактами центеллы азиатской, ромашки, овса и календулы, предпочтительно гипоаллергенные формулы без резких отдушек.

– Для сухой кожи нужны маски-пилинги? Или они подходят только для очищения жирной?

– Для сухой кожи они тоже важны, но немного с другим составом: в этом случае мы ищем отшелушивающие маски-пилинги, которые содержат энзимы, растительные экстракты и способствуют эффективному и бережному очищению.





Казалось бы, все просто: если кожа головы жирная, выбирай маски и пилинги с кислотами и цинком, а если кожа сухая – средства с энзимами и церамидами. Но секрет правильного выбора состоит в том, чтобы выбирать средство по состоянию кожи головы на момент применения.

– Почему это важно?

– Жирная кожа головы может в какой-то момент стать обезвоженной, чувствительной. Произойти это может по причине гормональных изменений, агрессивных внешних факторов и неправильного ухода, а также вследствие воздействия лекарственных препаратов. В этом случае жирная, но при этом обезвоженная кожа может плохо реагировать на средства интенсивного очищения с кислотами и другими компонентами, которые обычно применяют при избыточной жирности. И в такой ситуации ее надо увлажнять и мягко очищать, применяя средства для сухой, чувствительной кожи, содержащие глюконолактон и церамиды, фосфо– и сфинголипиды, пребиотики и постбиотики. После того как ситуация нормализуется, можно будет вернуться к привычным средствам.





– Как часто применять маски для кожи головы?

– Отшелушивающие маски-пилинги для кожи головы применяют 1 раз в 5–7 дней. Их задача – очистить кожу от чешуек, сально-роговых пробок, убрать избыточное шелушение, перхоть. По мере улучшения состояния кожи головы можно переходить на применение отшелушивающих, пилинговых средств 1 раз в 10 дней для поддержания эффекта.

Очищающие и увлажняющие маски для кожи головы применяются чаще, чем пилинги: от 2 до 4 раз в неделю, а при необходимости – ежедневно. Их задача – избавление от избыточной жирности и сухости кожи головы, восстановление микробиома кожи головы. По мере улучшения ситуации можно также переходить на более редкое использование средств.





Следует помнить, что все косметические средства предназначены для длительного, регулярного применения – ведь это средства по уходу. В этом их отличие от лекарственных средств, которые обычно применяют курсом, для лечения того или иного заболевания, и затем отменяют.

– А бывает так, что косметические средства – маски, шампуни не помогают?

– Зачастую у пациентов, которые жалуются на то, что перхоть не проходит, а все шампуни от перхоти не помогают, диагностируется не себорейный дерматит, который они пытались вылечить с помощью шампуня, а псориаз. Важно помнить, что если проблемы на коже головы сохраняются в течение длительного времени, и от "перхоти" или выпадения волос не помогает ни один уход, необходима консультация трихолога с проведением трихоскопии. В ряде случаев, по результатам осмотра, необходимо проведение лабораторных исследований, назначение лекарственной терапии.